Sözde halkçı özde israfçı

Seçimlerden önce evinin mütevazı mutfağında eşiyle börek açarak ‘halk adamı’ izlenimi vermeye çalışan ve eline aldığı bir adet soğan ile ‘yoksulluk edebiyatı’ yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun maskesi bir kez daha düştü. Daha önce gecelik ücreti 109 bin TL olan İstanbul Hilton Bosphorus Hotel’in Presidental Suit odasında konaklayan ve Saadet Partisi’nin Adıyaman’daki depremzedeler için verdiği iftar programına katılmak için saatliği 12 bin dolara ultra lüks jet kiralayan Kılıçdaroğlu, 5 günlük bayram tatilini geceliği 316 bin lira olan VIP villada geçirdi. Eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte Belek’te bulunan ve 1500 metrekare alan üzerine kurulan Villa Leo’ya yerleşen Kılıçdaroğlu’nun 1 milyon 580 bin liralık lüks tatilinin parasal kaynağı merak edilirken, akıllara her fırsatta “millet aç” diyen CHP’lilerin benzer israfları geldi.

Halkın değil burjuvazinin partisi

Kaymak tabakanın partisi olarak bilindikleri halde yıllardır muhalefetini garibanlık üzerine kurgulayan CHP’nin her kademesinde rastlanan israf örneklerinden bazıları:

Çırağan Palace Kempinski’de yenilen akşam yemeğine 603 bin 336 lira 80 kuruş ödeyen CHP’li İmamoğlu, eşi ve çocukları boğaz manzarası görsün diye Hisar Üstü Konağı olarak bilinen tarihi yapıyı 20 milyon 39 bin 962 TL harcayarak, konuta çevirdi.

İmamoğlu’nun İBB Sözcüsü CHP’li Murat Ongun’un geçtiğimiz yıl İsviçre-Cenevre tatiline harcadığı para ise 420 bin TL.

“Ankara’da israf düzenini yıktık” diyen ve Tan Taşçı ile sahnede ‘Ankara havası’ oynayan CHP’li Mansur Yavaş’ın konsere iki defa ödeme yaparak belediyeyi 10 milyon 301 bin 282 lira zarara uğrattığı belgelendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ezilenlerin vekili olacağım” diyen CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkanı olan kocası Battal İlgezdi döneminde elde ettiği 3’ü deniz manzaralı 16 lüks dairesinde gününü gün ediyor.

Siyasete girmeden önce garsonluk yapıp kavun-karpuz satan Gürsel Tekin, CHP’ye adım attıktan sonra 9 villa, 11 şirket, 7 tane benzin istasyonu sahibi oldu. Tekin, 4 yıl önce tanesi 20 bin liraya “sosyetenin köpeği” olarak bilinen Pomeranian cinsi köpekten 2 tane satın aldı.

CHP’nin Antalya’nın başına musallat ettiği Muhittin Böcek’in altın ve elmaslardan oluşan “Patek Philippe Nautilus” marka kol saatine ödediği para 1 milyon 371 bin lira.

Yediği kebaplarla gündeme gelen CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da Vakko’dan 45 bin 586 TL’lik elbise alarak, belediye kasasından giyindiği ortaya çıktı.

İsrafın kitabını yazdılar

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Gazeteci Cengiz Alçayır, şunları söyledi: “CHP’nin siyaset anlayışı israf üzerine kurulu. Örneğin İstanbul’da halkın parasıyla içkili alemler yapan, eğlence ve konserin peşinde koşan bir belediye yönetimi var. Ankara’da aynı konsere iki defa para ödemeyi normalmiş kabul ettirmeye çalışan Mansur Yavaş var. Şimdi de seçim öncesi kuru soğanla görüntü verip daha sonra geceliği 316 bin liralık lüks bir villada tatil yapan Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız. Bu zihniyet gösteriyor ki CHP aslında eşitlik, adalet peşinde değil. Makamları ele geçirip onun üzerinden kişisel saadetlerini sürme peşindeler. Bakın AK Partilileri neyle itham ettilerse, suçladılarsa kendileri onların on kat fazlasını yaptılar. Kendileri aslında israfın, talanın kitabını yazmışlar. Halk şimdi o kitabı ibretle okuyor.”

Sömürü edebiyatına karşıyız

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak da şunları dile getirdi: “Hiç kimsenin tatil yapmasına karşı değiliz. Fakat biz ‘fakirlik edebiyatı’ yapıp insanların ekonomik sıkıntılarını istismar edenlere karşıyız. Mevcut iktidarı israfla, yolsuzlukla suçlayıp kendileri mutfaktan elinde soğanla, patlıcanlar görüntüler verip ‘ben de halktanım’ dedikleri halde en zenginlerin bile cesaret edemeyeceği lüks tatilleri yapan ikiyüzlü zihniyete karşıyız. Kimseyi kandıramazsın. O yüzden ya samimi olacaksın ya da fakir edebiyatı yapmayacaksın. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bayram tatilini bildiğim kadarıyla dünürünün yazlığında geçirdi. Fakat seçimden önce don-aletle fakir pozu veren Kılıçdaroğlu, multi milyarderler gibi 316 bin liralık villada tatil yaptı. Sen bu parayı nasıl verebiliyorsun? Halkçılık, CHP’nin sadece altı okundan bir tanesidir sadece lafta vardır. Gerçekte halkçılıkla alakası yoktur. Zaten oy aldıkları yerler de bellidir. Bunlar Sultanbeyli, Sultangazi, Bağcılar’dan değil, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Bomonti, Bakırköy gibi zengin muhitlerden oy alır. CHP, tuzu kuru olanların partisidir.”