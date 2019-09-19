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Sözde haber sitesi Bianet'ten küstah paylaşım: Ahlaksızca imamları hedef aldılar

Masraflarının yüzde 80'ini Avrupa Birliği'nin hibesi ile karşılayan Bianet adlı sözde haber sitesi, sahibi AB'nin propangadasını yürütmeye devam ediyor. Site 'Mayıs ayında çocuklara kim tecavüz etti?' başlıklı bir istatistik yayınladı. Kaynak gösterilmeden hazırlanan istatistikte imamlar alçakça hedef gösterildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:41
Sözde haber sitesi Bianet'ten küstah paylaşım: Ahlaksızca imamları hedef aldılar

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Masraflarının 80'i Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları ve Demokrasi İnisiyatifi (EIHDR) Programı'ndan karşılanan Bianet adlı sözde haber sitesi kaynağını açıklamadan yayımladığı bir istatistik sonucunda imamlara iftira atarak kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı.

Mayıs ayında yaşanan kadın cinayeti, taciz ve çocuk istismarının genel tablosunu kaynaksız bir şekilde rakamlarla açıklayan AB güdümlü site, 'Mayıs ayında çocukları kim istismar etti?' başlığı altında şu meslek gruplarını yazdı:

- Yüzde 23 - İmam
- Yüzde 18 - Kantinci
- Yüzde 5 - Öğretmen
- Yüzde 13 - Esnaf

Bianet adlı sözde haber sitesinin masraflarının yüzde 80’i Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları ve Demokrasi İnisiyatifi (EIHDR) Programı’ndan sağlanan hibe ile karşılanırken, kurum Nadire Mater ve Ertuğrul Kürkçü tarafından yönetiliyo

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:41
  1. Bianet

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