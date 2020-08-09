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Aktüel

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef alıp dua ile alay etti

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef alıp dua ile alay eden bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 21:47:00 -

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir skandala imza attı.

Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir sohbetinde hastalıklara, dolayısıyla koronavirüse de karşı kalkan görevi gören bir duanın okunduğu zaman salgının, duayı okuyan kişiye vurmayacağını belirttiği kısmı alıp, devamına da bir şarkı koyarak alaycı bir videoyu paylaşan Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alarak dua ve İslam ile alay etti.

Kendince espri yaptığını sanan Arapkirli, Koronavirüs Bilim Kurulu'na da çağrıda bulunarak Cübbeli'yi aralarına almaları konusunda da alaycı bir üslup kullanarak kokuşmuş zihniyetini ortaya koydu.

İşte sözde gazeteci Zafer Arapkirli'nin o tweeti:

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Yorumlar

Serhat

Kim şapşik
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oflu baba

BAZEN BANA SORUYORLAR SEYTANIN OGLU NE DEMEKTIR ALIN SIZE SETANIN OGLU 
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