'Sözde' gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalışırken dalga konusu oldu!

Çin ihracat treni ile uzun bir süre sosyal medyada dalga konusu olan Özlem Gürses şimdi de Kılıçdaroğlu'nun skandal 'sözde cumhurbaşkanı' açıklamasıyla rezil oldu. Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin yanlış anlaşıldığını açıklamaya çalışan Gürses'e Metehan Demir, "Uçtan uca şifreleme var. İkisi anlıyor sadece." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' hakareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine sarf ettiği ifade için açtığı tazminat davası sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kendini "Yapay gündem oluşturulmaya çalışılıyor" diyerek savundu.

Özlem Gürses yeniden dalga konusu oldu

Öte yandan Çin'e giden ihracat treni için, "Çin'e gitmiyor. Halkalı'da durdu." açıklamalarıyla gündeme gelen Özlem Gürses de konuya ilişkin canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını kendisinin çok iyi anlayabildiğini fakat pek çok kişi tarafından yanlış anlaşıldığını ifade eden Gürses, Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde cumhurbaşkanı' açıklamasının tonlama sebebiyle farklı algılandığını iddia etti.

Gazeteci Metehan Demir, Kılıçdaroğlu'nu sadece kendisinin anladığını ifade eden Gürses'e "Uçtan uca şifreleme var. İkisi anlıyor sadece." ifadelerini kullandı. Bu ifadelerle Özlem Gürses sosya medyada yeniden dalga konusu oldu.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesiyle parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medya üzerinde baskı oluşturduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Basın İlan Kurumu bir anlamda 'basın infaz kurumuna' dönüşüyorsa oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bir medya ya da nasıl bir demokrasi oluşturmak istiyorlar? 2020 senesinde Türkiye'de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi direkt hedef göstererek 'Ben o gazeteyi okumuyorum sizler de satın almayıp okumayın' diye çağrıda bulunuyorsa o ülkedeki medya üzerinde bulunan vesayeti ve baskıyı bir kez daha düşünün." demişti.

Yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kendisine yönelik sarf ettiği 'sözde Cumhurbaşkanı' sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

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