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Gündem Sözde gazeteci Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan açıklaması
Gündem

Sözde gazeteci Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan açıklaması

CHP'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan İki Bakış İki Yorum programında konuşan sözde gazeteci Levent Gültekin, Azerbaycan ile ilgili skandal sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 02:34:00 -

Türkiye tarafından 'İki devlet bir millet' ilkesi ile desteklenen Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmak için sahada destan yazarken içimizdeki zihniyet yine ayrı bir telden çaldı.

"Azerbaycan devlet değil"

Sözde gazeteci Levent Gültekin, Türk devleti olan Azerbaycan için "Öncelikle Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demeokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" diyerek saçmaladı.

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