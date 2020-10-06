Sözde gazeteci Levent Gültekin'den skandal Azerbaycan açıklaması

Türkiye tarafından 'İki devlet bir millet' ilkesi ile desteklenen Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmak için sahada destan yazarken içimizdeki zihniyet yine ayrı bir telden çaldı.

"Azerbaycan devlet değil"

Sözde gazeteci Levent Gültekin, Türk devleti olan Azerbaycan için "Öncelikle Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demeokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" diyerek saçmaladı.