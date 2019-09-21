Sözde Feministler sahneye çıktı! 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Problemleri' sempozyumunda provokasyon

Taha Emre Özdemir Ankara 'Önce ahlak ve maneviyat' sloganı ile yola çıkan Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER)'in 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Problemleri' adlı sempozyumu sözde feminist kadınların provokasyonuna sahne oldu. Konuşma yapıldığı esnada kuduran Kadın Savunma Ağı üyesi Aysun Gençtanır, 'Sizin aile dediğiniz kadınların yaşamlarına mal oluyor. Bu eşitsizliğin karşısında mücadele edeceğiz.' diye bağırarak toplantıyı bölmeye çalıştı.

ÖĞ-DER tarafından düzenlenen 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Problemleri' sempozyumu, bir grup sözde feminist tarafından provoke edildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin problemleri anlatılıyordu

Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Sempozyuma katılan konuşmacılar, 'İstanbul Sözleşmesi'nin aile yapısına yönelik olumsuz etkilerini anlatırken, süresiz nafakaya ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Diyalog yerine provokasyonu seçti

Yasaların kadını korumayı amaçlarken erkekleri mağdur ettiğini belirten katılımcılar eşcinselliğin de hastalıklı bir sapkınlık olduğunu ifade ederken, salonda bulunan Kadın Savunma Ağı üyesi Aysun Gençtanır, sempozyumu bölerek bağırmaya başladı. Konuşmacının uyarılarına aldırış etmeyen Gençtanır, "Asıl problem kadın düşmanlığıdır, toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir." dedi. Konuşmacı ile diyalog kurmak yerine provokasyonu seçen sözde feminist kadın, "Sizin aile dediğiniz kadınların yaşamlarına mal oluyor. Bu eşitsizliğinin karşısında mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençtanır'ın salondan çıkartılmasından sonra devam eden sempozyumda şu mesajlar verildi:

- Kadın ve erkek omuz omuza vermesi gereken bir yapıdır. Aileyi bozarsanız her şeyi bozarsınız.

- Eşcinsellik ve benzeri cinsellik türleri hem fıtrata hem de doğaya aykırıdır. Gidişatın sonu kaostur.

- Aile Bakanlığı aileyi koruyan değil kadın haklarını koruyan bir bakanlık. Bu toplumun erkeklerini nereye koyacaksınız?

- Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları eşcinselliği meşrulaştırma amacı taşımaktadır