Sözde Ermeni soykırımını çektiler! İçerideki hainlerden ‘Haç’lı belgesel

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr Türkiye’yi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan Batı’nın sözde iddialarına, PKK terör örgütü destekçisi çevreler de Türkiye içinden destek veriyor. 1915 Ermeni Tehciri olayını Ermeni soykırımı olarak öne süren çevreler, yurtdışında yapılan Türkiye’yi köşeye sıkıştırma operasyonlarına gönüllü elçilik yapıyorlar. Ermeni torunu olduğunu söyleyen Yönetmen Altan Sancar, “Saklı Haç” adıyla çektiği belgesel filmle sözde Ermeni soykırımı iddialarına destek verdi.

“Haç”lı belgeselin galası HDP desteğinde Diyarbakır’da yapıldı

PKK sözcüsü medya organlarından reklamı yapılan “Saklı Haç” belgeselinin gösterimi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi sinema salonunda yapıldı. Sözde Ermeni soykırımını anlatan “Saklı Haç” adlı belgesel filmin galasına HDP’lilerin ve PKK sempatizanları yoğun ilgi gösterdi. “Saklı Haç” belgeselinin gala programında Zilan Tigris, Istepan Epremyana ve Sasa Serap Kürtçe, Zazaca ve Ermenice şarkılar söyledi.

Ermeni Tehciri’ni Fransız ağzıyla yorumladılar

Gala programında konuşan belgeselin yönetmenlerinden Serhat Temel, “Belgesele konu olan hikâye çocukluğumuzun hikâyesiydi. Bu çalışmamızla birlikte kendi ayıbımızla, gerçekleri görmezden gelişimizle karşılaştık. Biz biliyoruz ki özür dilemek meselenin sadece yüzeysel bir biçimde üzerini örtmektir. Eğer gerçekten bir hata varsa bununla yüzleşmek gerekiyor. Bu belgesel bizim için bir yüzleşmedir, bir özeleştiridir. Umarız bu toplumsal bir yüzleşmeye vesile olur.” ifadeleriyle Ermeni Tehciri’ne kimin gözlüğüyle baktığını ortaya koydu.

Ermenilerin katlettiği Müslüman Kürtlerden tek kelime bahsetmediler

Kendisinin de Müslümanlaştırılmış Ermeni torunu olduğunu dile getiren Yönetmen Altan Sancar, “Bu gerçeğin altında eziliriz veya ezilmeyiz bu hiç önemli değil; ama bu ayıbın bu zamana kadar gelmesinde bizim ne kadar payımız var, bunu görmek zorundayız. Bu topraklardaki son yüzyılın bütün kötülükleri 1915’te başladı. Ermenilerin katledilme politikalarıyla başladı her şey. Türkiye’nin içerisinde geçtiği bu dönemin temelleri belki de 1915 yılında atıldı. 1915’in gerçekliğiyle yüzleşebilirsek ancak o zaman bir şeyler değişecek.” ifadelerini kullanırken, 1915 olaylarında Ermeniler tarafından Doğu ve Güneydoğu illerinde hunharca katledilen binlerce Müslüman Kürt’ten ise tek kelime bahsetmedi.