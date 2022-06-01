“Sözde çevrecilerin millette hükmü yok”

HACI YAKIŞIKLI ANKARA

Başkent Millet Bahçesi’nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliye ev müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı’nın ağustos ayında açıklayacağı proje ile 81 ilde vatandaşların aidat öder gibi bedellerle ev sahibi olacağı çalışmayı başlattıklarını belirten Kurum; “Projenin tamamı dar gelirli, evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarının temin edilmesi amacıyla yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız. Cumhurbaşkanımız ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak” dedi.

Sözde çevreciler

“Kazdağları Platformu, TEMA Vakfı, Geziciler, Greenpeace gibi yapılardan 145 bin 300 ağaç dikeceğiniz millet bahçesine destek geldi mi?” şeklindeki sorumuz üzerine Kurum, şunları söyledi: “Birçok dernek destekledi ama sözde dernekler yoktu. Onlar karşı çıkmaya, biz iş yapmaya devam edeceğiz. Sözde çevrecilerin millet nezdinde hükmü yok. Salda Gölü iyileştirilirken de göremedik. Sevincimize ortak olan dernekler geldiler. Bazıları kendilerini çevreci dernek gibi gösterseler de çevreyle ilgileri yok.” Bakan Kurum’un diğer konulardaki açıklamaları ise şöyle...

Fahiş kira artışı

“İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarının üzerinde çalışıyoruz. Artışlar kanunen TÜFE üzerinde olamayacak. TÜFE üzerinde artış yapanlara kanuni müeyyideyi uygulayacağız. 4 Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışma TBMM’ye 10 gün içinde gönderilecek.”

“81 milyar adım”

“Cumhurbaşkanımızın 21 Mayıs 2022 tarihindeki imzasıyla ülkemize duyurduğu Türkiye Çevre Haftası her yıl bir temayla gerçekleştirilecek. Bu yıl ki temamız ise; Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan ‘Sıfır Atık’ olmuştur. 5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; ‘81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler.”

Çevre ve çocuk

“Çevre ve Çocuk Akademisi Türkiye’de bir ilktir. Milyonlarca yavrumuzu kayıt etmek için sabırsızlandığımız akademimizde; 4 fakülte ve 2 kulüpten oluşan bir çocuk üniversitemiz olacak. Yavrularımız kendi bölümlerini seçecek, ihtisas alanlarına dair çevreci bilgileri bu platformdan eğlenerek öğrenecekler ve mezun edeceğiz. Bu özel akademimizin tanıtım toplantısını da 6 Haziran’da burada yapacağız.”

Konserler

“4-5 Haziran tarihlerinde, yine burada, Başkent Millet Bahçemizde, sanatçılarımızın konserleri olacak. 1-7 Haziran haftası unutulmaz bir zaman dilimi olarak milletimizin, çocuklarımızın hafızasına kazınacak. Aziz milletimizin her ferdini programlarımıza bir kez daha davet ediyorum.”