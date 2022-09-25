"Sözde çevrecileri Almanlar fonluyor"

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, "Özellikle altın madenciliğinde Alman vakıfları sözde çevrecileri fonlayarak ülkemizdeki yer altı zenginliğimizi çıkarmamıza engel olmaya çalışıyor. Madencilikten çok bunların ülkemizde yerleştirdiği kötü algıları temizlemeye uğraşıyoruz" dedi.

Emiroğlu, madenciliğin Türkiye ekonomisinin kalkınmasında ve bağımsızlığında çok önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Bu ülkenin insanları olarak çevreye ve insana zarar verilmesine madenciler olarak biz de asla göz yummayız. Maalesef ülkemizde bu sözde çevrecilerin hassasiyetleri gerçek bir çevre hassasiyeti değil. Alman vakıflarının özellikle ülkemizdeki altın madeni karşıtı eylemleri fonladığını yıllardır biliyoruz" dedi.

Öte yandan madencilik sektörü, Soma'daki faciaya benzer kazaların yaşanmaması için yeni ve önemli bir adım da atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir yurt dışındaki örnekleri inceleyen TMD Sorumlu Madencilik İlkeleri'nin oluşturulmasıyla ilgili yaptığı çalışmada sona yaklaştı. Sabah'a konuşan Emiroğlu, "Bu çerçevede 4 temel ilke belirledik. Bu ilkeler; sağlık ve güvenlik, doğa ve ekosistem, sosyal diyalog ve yerel kalkınma ile iş etiği ve şeffaflık. Özellikle insan ve çevreyi önceleyen bir anlayışla üretim yapmak istiyoruz. Ayrıca, ilkeler çerçevesinde işletmelerden, sadece işçi için değil, bölge halkının sağlığının ve güvenliği için tedbir alınmasını da bekleyeceğiz. Örneğin iş yerine hekim getiren işletme, aşılarını ve hekimlerini köylere götürecek" dedi.

Söz konusu ilkeler çerçevesinde bir puanlama sistemi oluşturduklarını anlatan Emiroğlu, "Belirlediğimiz 4 ilkenin her birinin altında işletmelerin yanıtlaması gereken sorular olacak. Toplamda 500'ü aşkın sorudan oluşan bir soru seti olacak. Bu soruları, sisteme dahil olan şirketlere açacağız. İnternet üzerinden şirketlere bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacak. Şirketler, her yıl sisteme girip bu soruları cevaplayacak ve ilerleme durumlarıyla ilgili kanıtları bize sunacak. Kanıtsız cevapları kabul etmeyeceğiz" bilgisini verdi.

Sorumlu madencilik ilkeleri konusunda Kanada örneğini veren Emiroğlu, "Biliyorsunuz madencilik alanında en gelişmiş ülkelerden biri Kanada'dır. Kanada madencilik endüstrisinin hazırladığı sorumlu madencilik ilkeleri şimdiye kadar 9 ülke tarafından kabul edildi. Kabul eden ülkeler arasında Yunanistan, Brezilya, Avusturalya var. Biz de istersek Türkiye olarak bu sisteme katılan 10'uncu ülke olacağız. Ayrıca, işletmeler bu sistemi kabul etmek zorunlu değil, gönüllü katılım esas. Kopyala-yapıştır değil, ülkemize uygun bir şey yapıyoruz ki uygulanabilir bir sistem kuralım" diye konuştu.