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Medya Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız
Medya

Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız

Milli ve manevi değerlerimizi zehirlemeye devam eden Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde itiraf niteliğinde bir sahne yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:21:00 - 2020-11-22 19:22:28

Milli ve manevi değerlerimizi hedef alan Netflix'in yeni sezon dizilerinden 'Bir Başkadır' adlı yapım, geçtiğimiz hafta yayınlanan rezil sahnesi ile birlikte tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Başörtüsünü hedef almışlardı

Müslüman kadınların başörtüsünü bir cinsel obje olarak kullanan aşalığık sahne sert tepkilere sebep olurken 'Başörtülü' kadın karakterin bilinçli bir şekilde 'cahil' bir insan olarak sahnelenmesi dizinin bir başka çirkin yüzü oldu.

Söz konusu dizide psikolog rolünde olan kadının sözleri de dizinin vermek istediği mesajı destekler nitelikteydi:

"Başı kapalı dediğin, öcü gibi birşeydi annem için."

Yurtdışında eğitim alan ve sözde çağdaş olarak tanıtılan psikolog kadının diğer ifadeleri ise 'Azgın azınlık' sözlerinin ne kadar yerinde olduğunu ispat etti:

"Robert'te okudum. Oradan fakülteye ve sonra da ABD'ye gittim. Ne oldu? Döndüm, geldim. Böyle bir dünya var ve onlar güçlü olan. Çoğunluk onlar. Biz seninle kendi ülkemizde bir akvaryumun içinde gibiyiz."

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Yorumlar

Adile

Balık olduklarını itiraf etmişler :)
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eziklere

beğenmeyen izlemesin. bidon kafalılığın alemi yok la.
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