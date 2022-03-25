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Gündem Sözde ‘çağdaş’ CHP tam 30 yıl geriye gitti! Bakın nasıl bir seçim vaadinde bulundular!
Gündem

Sözde ‘çağdaş’ CHP tam 30 yıl geriye gitti! Bakın nasıl bir seçim vaadinde bulundular!

Kendini ‘çağdaş’ ve ‘ilerici’ olarak tarif eden CHP, bundan tam 30 yıl geriye giderek dikkat çeken bir seçim vaadinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 00:05:00 - 2022-03-25 00:11:17
Sözde ‘çağdaş’ CHP tam 30 yıl geriye gitti! Bakın nasıl bir seçim vaadinde bulundular!

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ‘pes’ dedirtti. 

“Bir arabam olsun istiyorsanız, ilk seçimde 6 oka basın”

Sosyal medya hesabı üzerinden akıllara ziyan bir seçim vaadinde bulunan Engin Özkoç, “En azından bir evim, bir arabam olsun istiyorsanız, ilk seçimde 6 oka basın!

"Ülkeyi kalkındıracağız!” dedi. 

Tansu Çiller de 1991 seçimlerinde aynı vaatte bulunmuştu

Türkiye’de bugüne kadar gelip geçen birçok siyasi oy uğruna en ütopik söz ve vaatlerde bulunmuştu. 1991 seçimlerinde Süleyman Demirel, “kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim” Türk siyasi literatürüne geçmişti. Yine 1991 seçimleri öncesinde Tansu Çiller ise,  “Herkese biri ev biri araba olmak üzere iki anahtar vaadinde bulunuyorum” demişti.   

 

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Yorumlar

OMUT

Bunlar lgbt lileri içkiyi kumarı faizi kerhaneleri feto'yu HDP lileri destekleyen ir parti olduğunu herkes biliyor ve İsrail'i Amerika'yı İngiltere'yi ve bütün Avrupa'yı arkasına almış onların hizmet karlılığını yapacağını herkes biliyor geçmiş geleceğin aynasıdır CHP'nin geçmişi sadece İslami ve Müslümanlarla uğraşmış Türkiye'yi Suriye'nin ırak ın 3sınıf bir ülke haline getirdi bir gecede alfabe devrimi ile 90 5'ini cahil bıraktı İcraatlarını gitsin gömdüğü uçakları ve arabaları ve saymakla bitiremeyeceğim kötü işlerim mimarıdır 1500 senelik Hatta 2500 senelik Türk dünyasının tarihinin yok eden geçmişe sünger çekmeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür gitsinler selanik'e temeline baksınlar

Putsavar

en son oyun konsolu vaad ediyordu putperest mezhepci denyolar. Citayi yükseltmisler.
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