Sözde ‘çağdaş’ CHP tam 30 yıl geriye gitti! Bakın nasıl bir seçim vaadinde bulundular!

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ‘pes’ dedirtti.

“Bir arabam olsun istiyorsanız, ilk seçimde 6 oka basın”

Sosyal medya hesabı üzerinden akıllara ziyan bir seçim vaadinde bulunan Engin Özkoç, “En azından bir evim, bir arabam olsun istiyorsanız, ilk seçimde 6 oka basın!

"Ülkeyi kalkındıracağız!” dedi.

Tansu Çiller de 1991 seçimlerinde aynı vaatte bulunmuştu

Türkiye’de bugüne kadar gelip geçen birçok siyasi oy uğruna en ütopik söz ve vaatlerde bulunmuştu. 1991 seçimlerinde Süleyman Demirel, “kim ne veriyorsa beş lira fazlasını vereceğim” Türk siyasi literatürüne geçmişti. Yine 1991 seçimleri öncesinde Tansu Çiller ise, “Herkese biri ev biri araba olmak üzere iki anahtar vaadinde bulunuyorum” demişti.