Sözcü'nün yazarı Necati Doğru iki yüzlülüğü! 'Batı'ya kafa tutan' Türkiye'yi şimdi 'kedi' yaptı

Sözcü'de köşe karalayan Necati Doğru, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya kafa tutmasından rahatsız olduğunu yazarken bugün de Türkiye'nin Batı'ya karşı 'kedi' olduğunu iddia etti.

Sözcü yazarı Necati Doğru iki yüzlülüğü

Milli ve yerli sanayisi ile gücüne güç katan, ihracatın ve üretimin büyük bir hızla artış gösterdiği Türkiye, Batı’ya göz yummuyor. Batı, dışa bağımlılığın büyük oranda olduğu eski Türkiye’yi ‘kedi’ olarak görüp her istediğini yaptırabiliyordu. Ancak üretimin arttığı dışa bağımlılığın azaldığı yeni Türkiye, ‘aslan’ kesilirken Batı’ya da korkusuzca posta koymaya devam ediyor.

Sözcü yazarı Necati Doğru ise durum böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye, NATO'ya kafa tutmasından şikayetini yazmış, Türkiye'nin güçlü konumundan rahatsız olmuştu. Doğru, şimdi de Türkiye'nin Batı karşısında 'kedi' olduğunu iddia etti.

Türkiye’nin ‘yaptırımla’ korkutulduğunu ve yalnız kaldığını söyleyen Necati Doğru, Türk gemisine yapılan saldırı ile NATO’nun Türkiye’ye silah gösterdiğini söyledi.

Türkiye Batı'ya posta koymaya devam ediyor

Sözcü’nün çoğu yazarı gibi provokatif bir şekilde iki yüzlü tavır sergileyerek okuyucuyu yanıltan Doğru'nun iddialarının asılsız olduğu ise vatandaşlar tarafından bilinen bir gerçek...

Son günlerde özellikle Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında tüm dünyanın karşısında durarak kardeş Azerbaycan'a maddi manevi yardım veren Türkiye tüm tehditlere rağmen bildiği yoldan ilerlemeye devam etti. Başarılı bir dış politika ile yaptırım tehditlerine rağmen Karabağ'da Rusya ile birlikte ortak merkezde yer aldı.

ABD'nin S-400 alınması halinde yaptırımla tehdit etmesine rağmen Türkiye, S-400'ü almakla kalmayıp testlerini bile başarılı bir şekilde tamamladı.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hukuk mücadelesi veren Türkiye'ye karşı AB'yi yaptırama davet etmesine rağmen AB'den yaptırımla ilgili herhangi bir karar alınmadı.

Şimdi soruyoruz sana Necati Doğru: Bu mücadelede 'aslan' kim 'kedi' kim?