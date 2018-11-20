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Sözcü’nün yalanı elinde patladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan çarpıtma habere imza atan Sözcü Gazetesi’ne tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 yılda uygulanan tasarruf tedbirleriyle milyonlarca liralık tasarruf sağladıklarını söyledi.

20 Kasım 2018 Salı 15:02
Sözcü’nün yalanı elinde patladı

Sözcü Gazetesi’nin Bursa Belediyesi’ne yönelik operasyon haberi tutmadı. “Bursa Belediyesi tasarrufu unuttu, kesenin ağzını açtı” şeklinde haber yapan Sözcü’nün yalanlarını deşifre eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uygulanan tasarruf politikaları ile, makam araçları ve tahsislerinden yaklaşık 12 milyon lira, zarar eden sosyal tesislerin kiralanmasıyla da yaklaşık 7 milyon liranın belediyenin kasasına kaldığını açıkladı. Zarar eden uçak ve gemilerin satışıyla hem belediyenin zarar etmekten kurtulduğunu hem de 50 milyon liraya yakın nakit girdi sağlandığının altını çizen Aktaş, Sözcü’de yer alan haberle ilgili şunları söyledi:

19 Kasım tarihli sayısında yayınlanan habere konu olan ihaleler Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin periyodik olarak gerçekleştirdiği, yıl içerisindeki faaliyetlerinde ve çalışmalarında kullanılmak üzere alınması planlanan hizmet veya ürünleri kapsamaktadır. Habere konu olan bu ihaleler seçim sürecine özel yapılmadığı gibi haberde geçen 23 milyon TL’lik hediye alımı da söz konusu değildir. Bahsi geçen 23 milyon TL’lik rakam 3 farklı birimin, ulaşımdan, konaklamaya, tanıtım ve organizasyonlara kadar birçok kalemi içine almaktadır.  Öte yandan; bu rakamın yüzde 90’lık kısmı da kullanılmamıştır. Dolayısıyla göreve başladığımız 1 yılık süre zarfında belediyemizde ve tüm iştiraklerimizde hayata geçirdiğimiz tasarruf tedbirleri bu hususlarda da tüm titizliği ile gözetilmektedir. Burulaş bünyesinde faaliyet gösteren ve yıllık 11 milyon 250 bin TL zarar eden havacılık şirketinin faaliyetine son verdi. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi önemli bir zarardan kurtulurken, uçakların satışı ile 24 milyon 400 bin TL nakit girdisi sağlandı. BUDO’nun atıl halde duran Akşemseddin ve Hamdi Karahasan gemilerini 1 milyon 300 bin TL’ye satan Büyükşehir Belediyesi, fazlalık olan Emir Sultan gemisinin satışından da 21 milyon 600 bin TL gelir sağladı. Personel gideri olarak yıllık 4 milyon 200 bin lira tasarruf sağlandı. Atıl haldeki araçların satışından 2 milyon 900 bin lira nakit girdisi sağlandı. Makam araçlarının 26’sı iade edilirken, 53 araç da şoförsüze çevrildi. Böylelikle ilk 8 ayda 6 milyon 523 bin lira tasarruf sağlandı. Otobüs kiralamalarında bir önceki yıla göre yüzde 5’lik tasarrufla 9 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanmış oldu. 42 milyon liradan fazla borç yükü bulunan BURFAŞ’ın borcu 31 milyon liraya düştü.

Tasarruf uygulamalarıyla muhalefet partilerinin de mecliste teşekkürlerine mazhar olan kurumumuzun seçim sathı mahalline girildiği bu günlerde tasarruf tedbirlerini bir yana bırakıp, har vurup harman savuran bir vaziyette olduğunun gösterilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir. Bu tür art niyetli tamamen gerçek dışı saptırmalarla kurumumuzun yıpratılmasına müsaade edilmeyecek, ilgili basın yayın organı ile ilgili gereken hukuki süreç de başlatılacaktır."

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:02
  1. Sözcü Gazetesi
  2. Bursa Belediyesi
  3. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  4. tasarruf politikaları
  5. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  6. Emir Sultan gemisi

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