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Gündem Sözcü'nün omurgasızlığı pes dedirtti! Eğitime bile şaşı kaldılar
Gündem

Sözcü'nün omurgasızlığı pes dedirtti! Eğitime bile şaşı kaldılar

YÖK’ün yabancı öğrenci kontenjanı kararını “öğrenciler mağdur etti” başlığıyla duyuran Sözcü, şimdilerde ise Katarlı öğrencilerin sınavsız eğitim alacağı iddiaları üzerinden Erdoğan düşmanlığı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 12:26:00 -
Sözcü'nün omurgasızlığı pes dedirtti! Eğitime bile şaşı kaldılar

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin Katar ile yakın dostluğunu baltalamaya çalışan solak kesimin borazanı Sözcü gazetesi, Katarlı öğrencilerin sınavsız eğitim alacağı yalanına başvurdu.

Türkiye ile Katar arasında "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği" Protokolü imzalaması ile ilgili Sözcü'de, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığı ile bir haber yer aldı.

Haberde, "Katarlı gençler sınava girmeden Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alabilecek." şeklinde protokolü çarpıtan ve amacından saptıran ifadeler yer aldı.

‘Katar’ üzerinden Erdoğan düşmanlığı

Ancak daha sonra Katar ile yapılan anlaşmanın, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkin olduğu ortaya çıktı.

Konu ‘Katar’ gibi Müslüman bir ülke olunca yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim almasına bile, Erdoğan düşmanlığı ile yaklaşan Sözcü gazetesi, geçtiğimiz dönemlerde ise tam tersi bir tutum sergiliyordu.

Sözcü, 2019 yılında YÖK’ün yabancı öğrenci kontenjanı kararı ile ilgili haberi “YÖK yabancı kontenjanı kararı öğrencileri mağdur etti” başlığıyla duyurmuştu.

Kemalist Sözcü, her konuda olduğu gibi bu konuda da ikiyüzlü bir tavır sergilemesi ile şaşırtmadı.

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Yorumlar

Mehmed

Sözcü denen pacavra önce içindeki pisliklerden kurtulsun ne oldu yılmaz ozdilin aleni suçladığı uğur Dündar sus pus oldu bir yerlerden gelen emirle sözüm ona barıştilar kim Yer bu numaraları daha fazla pislikleri ortaya çıkar diye yalandan barış yapıp dilsiz şeytan oldular omurgasizlar
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Komünist

Yayınladığınız belgeye göre Devlet ben sizi okutacağım demiş, öğrenci eğitimini alamamış ya hiç kontenjan verme ya da veriyorsan eğitimini tamamla...
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