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Gündem Sözcü'nün manşeti yalan çıktı! Meğer 'Bozkurt' davası hiç değilmiş...
Gündem

Sözcü'nün manşeti yalan çıktı! Meğer 'Bozkurt' davası hiç değilmiş...

Yeniakit Publisher
2024-07-09 15:10:00 -
Sözcü'nün manşeti yalan çıktı! Meğer 'Bozkurt' davası hiç değilmiş...

Sözcü gazetesinin dün manşetten verdiği Seher Kayıhan'ın 'bozkurt işareti' yaptığı iddiasıyla yargılandığı haberinin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu bilgilere göre; Kayıhan'a 'hakaret' gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.

Sözcü Gazetesi’nin dün manşetten "Neydi günahım?" başlıklı haberin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'nün "UEFA'nın milli futbolcumuza verdiği ceza, 9 yıl önce Erdoğan'a bozkurt işareti yapan kadını akıllara getirdi" ifadeleriyle yer verdiği haberde, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçtiği sırada 'bozkurt' işareti yaptığı için Seher Kayıhan'a dava açıldığı iddia edildi. Ancak gerçek başka çıktı.

'BOZKURT' DEĞİL 'HAKARET' DAVASI!

Haber7'nin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre; 'bozkurt' işaretinin arkasına saklanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden hedef alan Zafer Partisi Uşak il yöneticisi Seher Kayıhan'a o dönem hakaret nedeniyle dava açıldığı öğrenildi.

Sözcü'ye bozkurt işareti yaptığı için dava açıldığını söyleyen Kayıhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o dönem "Allah belanı versin" diyerek çirkin ifadeler sarf ettiği belirtildi.


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İFADESİNDE DE 'BOZKURT' SAVUNMASI YOK

Alanda bulunan polis ekiplerinin Kayıhan'ın sözlerini tutanağa geçirdi ve Uşak 2.Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.

Mahkemedeki savunmasında Kayıhan, 'Türklüğün sembolü olan bozkurt işaretiyle Cumhurbaşkanını selamladığını', 'Uşak’a daha sık gelin, Belediye Başkanımız daha iyi çalışıyor' şeklinde ironi yaptığını, 'Allah belanı versin' şeklinde bir söylemi olmadığını iddia etti.

'Bozkurt' işareti iddiasının aksine bedduaya yönelik bir savunma yaptığı görülen Kayıhan'ın işlediği suçun sabit olmaması nedeniyle beraat ettiği öğrenildi.

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