Sözcü'nün 'koyun'undan tesettürlü kadınlara aşağılık ifadeler

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Sözcü yazarı Rahmi Turan ‘Buna akıl tutulması denir!’ başlıklı bugünkü yazısında, muhafazakar kadınlara ateş püskürterek ‘öcü, cahil’ gibi aşağılık ifadeler kullandı.

Dindarlara kin kusan ve provokatif manşetlere imza atan Sözcü’nün kalemşörlerinden Rahmi Turan ‘Buna akıl tutulması denir!’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Rahmi Turan çarşaflı kadınlara dil uzattı

Dini ve milli değerleri alaşağı ettiği yazısında tesettürlü kadınlar için, arşivi ahlaksızlıklarla dolu Hülya Avşar gibi ‘öcü, cahil’ şeklinde söylemlerle haddini aştı.

Kadının baş tacı edildiği, el üstünde tutulduğu Osmanlı döneminde sırf çarşaflı oldukları için kadına değer verilmediği safsatasını söyleyen Turan, “Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Türk kadınının hali hiç de parlak değildi. Osmanlı dönemindeki gibi çarşaf içinde, peçe altında, kafes arkasında yaşıyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Açılmayı 'uygarlık' olarak gördü

Cumhuriyet döneminde getirilen kılık kıyafet değişikliğiyle kadınların açılmasını ‘uygarlık’ olarak gören Turan, “Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Türk kadınının hali hiç de parlak değildi. Osmanlı dönemindeki gibi çarşaf içinde, peçe altında, kafes arkasında yaşıyorlardı.” dedi.

Halkı dil, din, ırk olarak ayırarak toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden Sözcü’nün ‘koyunu’ Rahmi Turan, aşağılık söylemlerinde daha fazla ileri giderek; tesettürlü kadınlar için ‘öcü’ ifadesini kullandı.

“Öcü gibi kapanan kadınları gördükçe, yukarıda dediğim gibi, onları kasap bıçağına gönüllü olarak koşan koyunlara benzetiyorum.” diyerek inancı için kapanan Müslüman kadınları aşağıladı.

'Afgan kadınlar' diyerek ırkçılık yaptı

Anadolu şehirlerinde yaşayan Müslüman kadınları küçümsemek amacıyla 'Afgan' kadınlara benzeterek ırkçılık yapan Turan şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un fethinden 568 yıl sonra bile Anadolu şehirlerinin önemli bir kısmı ve büyük şehirlerin varoşları hâlâ Ortaçağ'ı yaşıyor! O bölgelerde yaşayan kadınlara bakın… Hiç uygar, modern Türk kadınına benziyorlar mı? Afganistan kadınlarından farkları yok!"

İslam'ın emrini yerine getiren tesettürlü kadınlara dil uzatan Rahmi Turan'ın skandal ifadelerine; Sözcü'nün imam hatip lisesi mezunu olan yazarı Ayşe Sucu, mütedeyyin çevrenin oyunu alabilmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konu mankeni olarak yanında gezdirdiği başörtülülerin sesleri kısık kaldı.

Hülya Avşar'la aynı söylemi kullandı

Rahmi Turan'ın 'öcü' dediği tesettürlü kadınlar için, arşivi ahlaksızlıklarla dolu Hülya Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demişti. Korkmuştu. Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi” ifadelerini kullanmıştı.