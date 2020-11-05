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Gündem Sözcü'nün ikiyüzlülüğü 'pes' dedirtti!
Gündem

Sözcü'nün ikiyüzlülüğü 'pes' dedirtti!

Dolar kuru üzerinden Türkiye’ye operasyon çekildiği dönemde domates fiyatlarında yaşanan mevsimsel artışı “millet menemen yiyemiyor” manşetiyle haberleştiren Sözcü, şimdi de domates fiyatlarının ucuzlamasından şikayetçi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 12:32:00 - 2020-11-05 13:04:43
Sözcü'nün ikiyüzlülüğü 'pes' dedirtti!

Muhalefet etmek için muhalefet eden yalan ve iftira dolu haberlerin ardı arkasının kesilmediği solak medyaya ne yapılsa yaranılamıyor.

Geçtiğimiz dönemde dış ekonomi merkezleri tarafından Türkiye’de çekilen dolar operasyonunu fırsat bilerek stokçuluk yapıp market ve manavlarda fiyat artışına neden olan fırsatçıların ekmeğine haberleriyle yağ süren Sözcü, kendisiyle çelişti.

Bu seferde 'niye ucuz?' diyorlar

Geçtiğimiz aylarda domates fiyatlarında yaşanan kısa süreli artışı fırsat bilerek “millet menemen yiyemiyor” deyip manipülasyona imza atan solak Sözcü şimdi de domates fiyatlarında yaşanan düşüşü diline doladı.

Dayanağı olmayan haberler hükümeti yıpratacağını zanneden Sözcü, şimdi ise yaptığı haberde “domates tarlada 30 kuruşa düştü ve satılmıyor” dedi.

Sözcü “Saman pahalı hayvanlar domates yiyor” diyerek domates fiyatlarının uculadığını göz ardı ederek saman fiyatlarının pahalılığını ön plana çıkardı. Kemalist medyanın bu iki yüzlü tavrı pes dedirtti.

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Yorumlar

Komünist

Siz de saman pahalılığını uöz ardı ediyorsunuz
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