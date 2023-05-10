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Medya Sözcü’nün ihtiyarı can havliyle saldırdı! Yalan, iftira, algı... Ne ararsan var
Medya

Sözcü’nün ihtiyarı can havliyle saldırdı! Yalan, iftira, algı... Ne ararsan var

Yeniakit Publisher
2023-05-10 18:01:00 -
Sözcü’nün ihtiyarı can havliyle saldırdı! Yalan, iftira, algı... Ne ararsan var

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, seçimlere artık saatler kala algı operasyonuna hız verdi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, seçimlere artık saatler kala algı operasyonuna hız verdi. 

Seçmenin aklını bulandırmak için elinden geleni ardına koymayan Turan, bolca yalan ve iftiraya başvurduğu yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Güya seçime gidiyoruz ama iktidarın yarattığı hava savaş gibi…

Nedir o iğrenç saldırılar?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(…)

İktidar, seçimleri demokratik bir mücadeleden çıkartıp tamamen bir post kavgasına çevirdi.

Silahlı saldırılar, taşlamalar, tehdit ve küfürler… Ne oluyoruz böyle?

Seçmen bu zihniyete sahip insanlara oy verirse, kendine de, ülkeye de çok yazık eder!

(…)

Sandığa gitmeye sadece 4 gün kaldı… Heyecan dorukta… Seçimlerin bir demokrasi şöleni gibi geçmesini arzu ediyoruz ama…

Tanıdığım bir çok kişi karamsar…

“Ülkede yaratılan korku ikliminde, adil bir seçim yapılacağına nasıl inanacağız?” diye soruyorlar.

İnsanlarımızı kutuplara ayırdılar ne yazık ki…

Ahlâk ve erdemin çöplüğe atılması moralleri bozdu.

İktidardan yana olanlar cici, olmayanlar öcü!

Ülkede sevgi yerine öfke ve kin var… Dostluk yerine kavga…

Düşman kardeşlere döndürdüler hepimizi…

Bilgisiz, öngörüsüz, hatalı davranışlar, başta ekonomi olmak üzere her alanda bizi çıkılması zor bir batağa soktu.

Dertlerimizden kurtulmak için bu seçim son şansımızdır!”

 

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