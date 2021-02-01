Sözcü'nün haberine İçişleri Bakanlığı'ndan jet yanıt!

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan "Kardak'ta 25.yıl Gerginliği! Geldikleri Gibi Gittiler" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin ve bahse konu alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığına dikkat çekildi.

Sahil güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde 31 Ocak 2021 tarihinde "Kardak'ta 25.yıl Gerginliği! Geldikleri Gibi Gittiler" başlıklı Yaşar Anter imzalı bir haber yayınlanmıştır. Bahse konu haberde özetle; 'Muğla İli Bodrum İlçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun anma töreni için Kardak Kayalıkları'na yanaşmak istediği, 4 Sahil Güvenlik Botunun Kayalıklara 2 mil kala önleme yaparak Yunan Botlarının yaklaşmasına izin vermediği, bölgede yaşanan gerginliğin ardından Yunan Botlarının 2 saat bekledikten sonra geri döndükleri' şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır.

Gerçeği yansıtmıyor

Söz konusu habere eşlik eden görüntülerden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İçişleri Bakan yardımcısı ersoy da yalanladı

Söz konusu haberle ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık ama alışkanlığı maalesef devam ediyor" ifadelerini kullanarak, haberi yapan gazeteciyi geçmişte defalarca yalanladıklarını bildirdi.