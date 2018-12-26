Sözcü'nün 'Darülaceze' haberi yalan çıktı!

Sözcü Gazetesi’nin dün yaptığı ‘Aile Bakanlığı Darülaceze’nin parasını dövize yatırmış’ başlıklı haberi balon çıktı. Darülaceze Başkanlığı’ndan yapılan basın açıklamasında haberin yalan olduğu, Darülaceze’nin Mart 2017-Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan bağışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak Türk Lirası’na çevirdiği belirtildi.

Haber asılsız çıktı

Haberin yalan olduğunu belirten Darülaceze Başkanlığı yaptığı basın açıklamasıyla şunları söyledi: "sozcu.com.tr'de 25 Aralık 2018 tarihinde Bora Erdin tarafından hazırlanan 'Aile Bakanlığı Darülaceze'nin parasını dövize yatırmış' başlıklı yayında ifade edilenler yanlış ve eksik ifadelerden oluşmakta, dolayısıyla yalan haber hükmündedir.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyuldu"

Darülaceze Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın döviz hakkındaki çağrısına uyarak, 'Bağış Hesaplarında' bulunan dövizi TL'ye çevirmiştir. Ekim 2018'de gerçekleşen bu işlem Darülaceze Başkanlığımızın her ay yayınlamakta olduğu 'Darülaceze Bülteni Eylül 2018' sayısının 2. Sayfasında haberleştirilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Kurumumuza Mart 2017-Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan bağışlar, Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyularak TL'ye çevrilmiştir."

"İddialar asılsız"

Darülaceze Başkanlığı Basın Ofisi ise Sözcü'nün yalan haberiyle ilgili yaptığı açıklamada ise; "Söz konusu yayında, 'Devlet millete 'dövizini bozdur' derken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Darülaceze'nin parasını dövize yatırdı' şeklinde belirtildiği gibi bir döviz alımı kesinlikle yapılmamıştır. Darülaceze Başkanlığı, 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından kurulduğu günden bugüne 30 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye kuruluş felsefesinden ödün vermeden din, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin hizmet eden dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur. Kurumumuz, verdiği hizmetin önemini bilen, ülkesini ve milletini seven, likayat sahibi yöneticiler tarafından son derece şeffaf bir şekilde yönetilmektedir. Kurumumuzdaki tüm gelişmeler yayın organlarımız tarafından sürekli olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Sözcü Gazetesi'nin sozcu.com.tr adresli web sayfasından yapmış olduğu yayında belirtilen tüm iddiaların asılsız olduğu, Darülaceze'nin 124 yıllık geçmişinde hiçbir şekilde dövize yatırım yapılmadığı, durumunun yukarıda belirttiğimiz gibi olduğu tüm kamuoyuna duyurulur" denildi.

Bilindiği gibi Sözcü'nün internet sitesinde dün yayınlanan haberde "Devlet vatandaşa 'dövizini bozdur' çağrısı yaparken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, bağışlarla ayakta duran Darülaceze'nin gelirini dövize yatırdığı ortaya çıktı" yalanı ortaya atılmıştı.