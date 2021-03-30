Sözcü'nün çırağı Korkusuz'dan Mustafa Kemal’e hakaret

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan 'Atatürk' büstlerinin üzerine eleştiri amaçlı bazı yazılar yazıldı. Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nda duvara ve Atatürk büstüne 'Allah put yapmayı yasakladı. Atatürkçülük putperestliktir.' yazıldı. Ardından da Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesi'nde Mustafa Kemal büstlerine saldırı düzenlendi.

Heykeldeki yazıların silinmesinden rahatsız mı oldular?

Yaşanan olayların ardından Sözcü gazetesinin çırağı Korkusuz gazetesi ise bugün bu olayı haberleştirdi. Mustafa Kemal heykeli üzerine boyayla yazılan eleştirileri silen bir görevlinin fotoğrafının altına 'Ne yapsanız Ata'mızı silemezsiniz' başlığını atan Korkusuz, yazıların silinmesinden rahatsız oldu. Haberi okuyan Korkusuz okuyucuları yazılan eleştirel yazıların silinmesine karşı çıkan Korkusuz gazetesine anlam veremedi.