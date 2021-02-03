Sözcü’nün ahlaksızlığına bakın! Kabe’yi ayaklar altına alanlara değil, Müslümanlara saldırdı

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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protesto gösterileri adeta turnusol kağıdı görevi de gördü. Eylemler, kimin Hak tarafında, kimin haç tarafında olduğunu gözler önüne serdi. Protesto gösterileri sırasında sözde sanat eseri olarak Kabe görselinin yer aldığı bir pankarta yılan figürü ekleyerek yere seren ve ayaklar altına alan provokatörlere Millet İttifakı’ndan, PKK’lılardan, firari FETÖ’cülerden ve İngiliz-ABD medyasından destek gelirken, Türkiye’deki ortakları da boş durmuyor.

Ayasofya’nın ibadete açılmasını “2020’nin felaketlerinden biri” olarak değerlendirerek Türkiye genelinde büyük infiale neden olan Sözcü gazetesi, bugün de Müslüman öğrencilerin Kabe’yi savunmasını provokasyon olarak niteledi.

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) Kabe'nin ayaklar altına alınmasına karşı eylem yapmasını okuruna duyuran Sözcü, “İşte provokasyon bu” ifadesini kullandı.