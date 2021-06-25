Sözcü'den YKS'ye saatler kala Katar provokasyonu!
Milyonlarca gencin YKS sınavına saatler kala, Sözcü Gazetesi tarafından "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde servis edilen yalanla ilgili, Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sözcü Gazetesi'nin "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanıyla ilgili açıklama yapıldı.
Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri personelini kapsıyor
Açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadelerine yer verildi.
'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanının aslı ne?
Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.