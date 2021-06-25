Sözcü'den YKS'ye saatler kala Katar provokasyonu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sözcü Gazetesi'nin "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanıyla ilgili açıklama yapıldı.

Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri personelini kapsıyor

Açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadelerine yer verildi.

'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanının aslı ne?

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.