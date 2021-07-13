Sözcü'den itiraf gibi haber!

Sözcü, kendi zihniyetinin nelere sebebiyet vereceğini ortaya koyan haberiyle görenleri şaşırttı. Mütedeyyin kesime muhalefet etmek için savunduğu alkolün neden olduğu şiddet olaylarını haberleştiren Sözcü, “Eğlence terörü” ifadesini kullandı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü’nün kendi zihniyetinin tehlikesini istemeyen gözler önüne serdiği haberi de masaya yatırıldı.

“Eğlence terörü işte... Şunu biz yazsak, 'İçki terörü' desek, diyecekler ki, 'Yaşam biçimimize dokunuyor,” diyen Murat Alan, “Sayın Cumhurbaşkanı söylese, 'Yarın akşam da buluşup içeceğiz buna inat' diyecekler. Kendileri söylüyor işte, 'Eğlence terörü' diye. Bu işin sonu böyle bitiyor, diyor” ifadelerini kullandı.

Manşetlerin Dili’nde gündemi yorumlayan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bu olaylara samimi olarak, dürüst olarak yaklaşmamız lazım. Kadına karşı şiddeti önlemeliyiz. Hiçbir şekilde bu konuda taviz verilmemesi lazım. Zaten kadın da olsa erkek de olsa kanun da buna yer yok, hiçbir şekilde eziyet edilmesine onay yok.” diye konuştu.