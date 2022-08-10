Sözcü'den 'Cemevi' provokasyonu! Kendi kendilerini yalanladılar
Sözcü Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemevi ziyaretinde duvarda Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali fotoğraflarının yerlerinin bilerek değiştirildiği yalanını manşete taşırken, kendi yazarı Saygı Öztürk ise köşe yazısında bu durumu yalanladı.
Cemevlerine yönelik alçak saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, Muharrem iftarına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı öncesi cemevinin yerleşim düzeninin değiştirildiği, Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin fotoğraflarının başka duvara taşındığı yalanı ortaya atıldı. Sözcü Gazetesi de bu yalanı gazetenin manşetine taşıyarak algı operasyonuna kalkıştı.
Sözcü'den yalan manşet
Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı sonrasında Sözcü'de, cemevindeki yerleşim düzeni ile ilgili iddialar ortaya atıldı; cemevi duvarında yer alan Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün tablolarının kaldırıldığı öne sürüldü. Erdoğan'ın katıldığı programların yayınlandığı "Erdoğan Dijital Medya" hesabında söz konusu fotoğrafların cemevi duvarında yer aldığı bir görüntü paylaşılınca; bu kez de yerlerinin Erdoğan için değiştirildiği yalanı ortaya atıldı.
Sözcü'nün yalanını kendi yazarları ortaya çıkardı
Sözcü Gazetesi cemevi haberlerinin yer aldığı yalanları manşetine taşırken, Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, Sözcü'nün manşetteki haberin yalan olduğunu ortaya çıkaran bir köşe yazısı kaleme aldı.
Cemevi yetkilisi tablo gerçeğini açıkladı
Arkada bulunan tabloların yerlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceği için değiştirildiği iddiasında bulunan Sözcü Gazetesi'ne, en büyük cevap kendi yazarlarından geldi. Saygı Öztürk, köşe yazısında Cemevi Vakfı'nın bir yetkilisiyle yaptığı konuşmayı aktardı.
İşte cemevi yetkilisinin Sözcü yazarına anlattığı gerçekler: