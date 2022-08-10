Sözcü'den 'Cemevi' provokasyonu! Kendi kendilerini yalanladılar

Cemevlerine yönelik alçak saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, Muharrem iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı öncesi cemevinin yerleşim düzeninin değiştirildiği, Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin fotoğraflarının başka duvara taşındığı yalanı ortaya atıldı. Sözcü Gazetesi de bu yalanı gazetenin manşetine taşıyarak algı operasyonuna kalkıştı.

Sözcü'den yalan manşet

Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevi'nde katıldığı Muharrem iftarı sonrasında Sözcü'de, cemevindeki yerleşim düzeni ile ilgili iddialar ortaya atıldı; cemevi duvarında yer alan Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Atatürk'ün tablolarının kaldırıldığı öne sürüldü. Erdoğan'ın katıldığı programların yayınlandığı "Erdoğan Dijital Medya" hesabında söz konusu fotoğrafların cemevi duvarında yer aldığı bir görüntü paylaşılınca; bu kez de yerlerinin Erdoğan için değiştirildiği yalanı ortaya atıldı.

Sözcü'nün yalanını kendi yazarları ortaya çıkardı

Sözcü Gazetesi cemevi haberlerinin yer aldığı yalanları manşetine taşırken, Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, Sözcü'nün manşetteki haberin yalan olduğunu ortaya çıkaran bir köşe yazısı kaleme aldı.

Cemevi yetkilisi tablo gerçeğini açıkladı

Arkada bulunan tabloların yerlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceği için değiştirildiği iddiasında bulunan Sözcü Gazetesi'ne, en büyük cevap kendi yazarlarından geldi. Saygı Öztürk, köşe yazısında Cemevi Vakfı'nın bir yetkilisiyle yaptığı konuşmayı aktardı.

İşte cemevi yetkilisinin Sözcü yazarına anlattığı gerçekler: