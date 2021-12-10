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Gündem Sözcü'den çelişkilerle dolu 'ekonomi' haberi! 'Nasıl nankör olunur?' sorusuna cevap verdiler
Gündem

Sözcü'den çelişkilerle dolu 'ekonomi' haberi! 'Nasıl nankör olunur?' sorusuna cevap verdiler

Sözcü gazetesi, bugünkü manşet haberinde, "Ülkenin anasını ağlattınız. Hepinize teşekkürler" başlığı ile AK Parti iktidarını hedef aldı. Çelişkilerle dolu haberde, bir başörtülü kadınla röportaj yapılırken, genç kadın, işsizlik iddialarına karşın aynı evde 3 kişinin çalıştıklarını söyleyerek, "Evimize 10 bin lira para giriyor ama geçinemiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 23:58:00 -
Sözcü'den çelişkilerle dolu 'ekonomi' haberi! 'Nasıl nankör olunur?' sorusuna cevap verdiler

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü gazetesi bugünkü manşet haberinde çelişkilerle dolu, "ekonomik kriz" yaygarası kopartırken, adeta, "Nasıl nankör olunur?" sorusuna cevap verdi.

"Ülkenin anasını ağlattınız. Hepinize teşekkürler" başlığı ile AK Parti iktidarını hedef alan Sözcü, İstanbul Bağcılar'da başörtülü bir kadınla yağtığı röportajını manşetine taşıdı.

Hani işssizlik vardı?

Genç kadın, işsizlik iddialarına karşın, aynı evde üç kişi çalıştıklarını aktardı. Aylık 10 bin lira alıp, "geçinemiyoruz" diyen vatandaş, bir yandan da "faiz"in zararını ispatlayan ifadeler kullandı:

"Biz evde 3 kişi çalışıyoruz. Evimize 10 bin lira giriyor. Zor geçiniyoruz. Kredi çekip, kredi ödüyoruz. Kirayı zor ödüyoruz. 'Kötünün iyisi' diye diye ülkenin anasını ağlattınız, hepinize teşekkürler."

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