Sözcü'de istifa depremi! Dağılıyorlar
8 yıldır Sözcü'nün internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Mustafa Çetin, 13 yıldır çalıştığı gazeteden ayrıldı.
Yalan haber üretim merkezi gibi çalışan Sözcü Grubu'nda yaprak dökümü başladı. Gazetenin internet sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Çetin görevinden istifa etti.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında, aynı birimde görev yapan aralarında yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 40 kişi görevinden istifa etmişti. Yaşananlar sonrası Mustafa Çetin de izne ayrılmıştı. Çetin, 8 aylık iznin ardından kurumuyla yollarını ayırdı.