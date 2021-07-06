  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sözcü'de istifa depremi! Dağılıyorlar
BAE'ye tepkiler büyüyor
Muğla'da korkutan deprem!
Bölgede kriz! DAEŞ 3 yüksek gerilim hattına saldırdı
Medya Sözcü'de istifa depremi! Dağılıyorlar
Medya

Sözcü'de istifa depremi! Dağılıyorlar

8 yıldır Sözcü'nün internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Mustafa Çetin, 13 yıldır çalıştığı gazeteden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:50:00 -
Sözcü'de istifa depremi! Dağılıyorlar

Yalan haber üretim merkezi gibi çalışan Sözcü Grubu'nda yaprak dökümü başladı. Gazetenin internet sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Çetin görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında, aynı birimde görev yapan aralarında yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 40 kişi görevinden istifa etmişti. Yaşananlar sonrası Mustafa Çetin de izne ayrılmıştı.  Çetin, 8 aylık iznin ardından kurumuyla yollarını ayırdı.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden tepki çeken hareket: Başkan Erdoğan'ı da listeye dahil ettiler
Gündem

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden tepki çeken hareket: Başkan Erdoğan'ı da listeye dahil ettiler

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, tepki toplayan bir harekete imza atarak katil Esed ve darbeci Sisi gibi isimlerin yer aldığı "Basın Özgü..
Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi
Gündem

Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Fransa'nın Yunanistan'ı Rafale savaş uçaklarını alacak olmasının ardından Katar'ın Türkiye'ye yaptığı bomba deste..
İmamoğlu'na sert tepki: Reklam var bütçe yok
Gündem

İmamoğlu'na sert tepki: Reklam var bütçe yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları için 'İstanbul Yenileniyor Platformu'nu kurdu. CHP İst..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay