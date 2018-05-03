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Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...

15 Temmuz gecesi FETÖ’cülerin darbe bildirisini “TSK duyurdu” şeklinde veren Sözcü, şimdi de Şerife Boz ve şehit aileleri üzerinden fitne üretmeye çalışıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:27
Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...

 yeniakit.com.tr   Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde açıkça FETÖ ve darbe yanlısı bir tavır takınıp ertesi günlerde ağız değiştiren Sözcü paçavrası, şimdi de kendini tanklara siper eden vatandaşları hedef alıyor. 

ŞERİFE BOZ AÇIKÇA SÖYLEMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminde, bir kamyonun şoför koltuğundaki fotoğrafı ile darbeye karşı mücadelenin simgelsi haline gelen Şerife Boz hakkında, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, 'şehit aileleri' olarak dava açmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.  Şerife Boz ise kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermiş ve kendisinin ülke genelinde tanınmasını sağlayan fotoğrafın 15 Temmuz’da değil 16 Temmuz’da çekildiğini söylemişti.

Bir şehit yakını ve Şerife Boz arasında yaşanan bu gerilim, FETÖ’nün 15 Temmuz’da başarısız olmasına üzülen Sözcü’ye malzeme oldu. Sözcü, Şerife Boz ile şehit yakınının tartışmasını kendince yorumlayarak, tartışmalar bir sonuca ulaşmadığı halde Boz hakkında sürekli “sahtekar, düzmece” gibi kelimeler kullanıyor…

ŞERİFE BOZ 16 TEMMUZ DEMİŞTİ

Şerife Boz, kamyonla çekilen fotoğrafın 16 Temmuz’da çekildiğini açık açık söylemişti. Buna rağmen Sözcü, Boz’un o fotoğrafı 15 Temmuz’da çekilmiş gibi sunduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştı.  

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:27
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