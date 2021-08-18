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Ekonomi Sözcü yine çarpıttı! 'Et kafalılar' bu gerçeği görmüyor!
Ekonomi

Sözcü yine çarpıttı! 'Et kafalılar' bu gerçeği görmüyor!

Sözcü, konuşturduğu ETBİR Başkanı Ahmet Yücesa aracılığıyla Türkiye'de geçen yıl et tüketiminin azalmasını ve makarna tüketiminin artmasını pahalılığa bağlarken salgın gibi bazı gerçekleri görmedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:50:00 - 2021-08-18 22:05:31
Sözcü yine çarpıttı! 'Et kafalılar' bu gerçeği görmüyor!

yeniakit.com.tr

Sözcü gazetesi, konuşturduğu Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesa aracılığıyla Türkiye'de pahalılığın olduğu gerekçesiyle makarna tüketiminin arttığı, kırmızı et tüketiminin ise azaldığını yazdı.

Sözcü, çarpıttığı 'kırmızı et' haberinde 2020 yılında, vatandaşın kişi başı yıllık makarna tüketiminin yüzde 25 artarken, kırmızı et tüketiminin ise yüzde 33-41 aralığında azaldığını belirtti.

Et tüketiminin azalmasını pahalılığa bağladı

Sözcü'ye konuşan ETBİR Başkanı Yücesan, kırmızı et tüketimindeki düşüşün en önemli nedenlerinden birinin artan fiyatlardan dolayı vatandaşın alım gücünün düşmesi olduğunu söylerken bazı gerçekler ise çarpıtıldı.

Pandemi gerçeği unutuldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, 2020 yılında turizmin tümüyle ölü geçmesi piyasadaki et tüketiminin azalmasının en büyük nedenlerinden biri olurken; sokağa çıkma yasağı ile birlikte restoran, yemekhane, otel gibi işletmelerin kapalı olması da bu yaşanan düşüşün bir başka nedeni olarak biliniyor.

Bayramlarda dahi uzun süren sokak kısıtlamasıyla insanların evlerde oturması ve kolay yemek olması açısından vatandaşların makarnaya rağbet göstermesi de makarna tüketimini artırdı.

Tüketimdeki farkı verirken bu gerçekleri görmeyerek algı operasyonu yapan Sözcü'ye en güzel cevabı ise geçtiğimiz günlerde Fitch'in Türkiye kararı oldu.

Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükselterek ekonominin güçlendiğini gözler önüne serdi.

 

 

 

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