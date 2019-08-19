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Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı

İçişleri Bakanlığınca yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanan Vali Mehmet Emin Bilmez'le ilgili Sözcü gazetesi bir skandala imza attı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:24
Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındı. HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi Bedia Özgökçe Ertan’ın yerine başkan vekili olarak Van Valisi Mehmet Emin Bilmez görevlendirildi. Konuyla ilgili haber yapan Sözcü gazeteci, ‘Kayyum Vali’nin ilk işi Erdoğan fotoğrafı oldu' başlıklı haberinde büyük bir çarpıtmaya imza attı.

Vali Bilmez ilk iş olarak HDP'nin gelmesiyle kaldırılan M. Kemal fotoğrafını ve Türk bayrağını Van Büyükşehir Belediyesinin internet sitesine ekledi.

Fakat Sözcü gazeteci, habercilik etiklerini ayaklar altına alarak Bilmez'in bu hareketini çarpıttı. Sözcü, haberi, ‘Kayyum Vali’nin ilk işi Erdoğan fotoğrafı oldu' başlığı ile servis etti.

İşte Sözcü'nün çarpttığı o haberde takdir etmek yerine gizlemeyi tercih ettiği o ifadeler:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafıyla ilgili soru üzerine Vali Bilmez, “Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafı daha önce asılıydı; ancak indirilmişti. Biz de o fotoğrafı cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk’ün fotoğrafının yanına tekrardan astık” dedi.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi de bakıma alındı. Siteye girenler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı ile karşılaştı."

 

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:24
  1. Diyarbakır
  2. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Van Büyükşehir Belediyesi
  5. Mehmet Emin Bilmez

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