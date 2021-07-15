Sözcü yazarlarının gözü Müslümanların Kurban ibadetinde! Özdil'den sonra Çölaşan da dayanamadı...

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'Kurban bağışları LÖSEV’e' başlığı ile bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ülkemizde bir 'Kurban sorunu' olduğunu iddia ederek, "Türkiye'de bu iktidar döneminde yıllardan bu yana çok ciddi bir 'Kurban sorunu' yaşanıyor. Kurban derileri ve kurban etindeki büyük kazançlar İslamcı örgütlerin her zaman ağzını sulandırır. Bunlar vatandaşın kurbanına bile göz dikmiştir. Arkalarında iktidar desteği vardır. Bu İslamcı dernekler ve İslamcı vakıflar bu işten her yıl trilyonlar kazanır ama bu paraların nereye gittiği, nereye harcandığı ve kimlerin cebine hortumlandığı hiçbir zaman bilinemez." dedi.

Müslümanlar adına hayır faaliyetleri üstlenen dernekleri hedef aldı!

Müslümanlar adına hayır faaliyetlerini üstlenen dernekleri, çirkin iftiraları ile hedef alan Çölaşan, "Kurbanı sizin adınıza Afganistan'da, Bangladeş'te, Somali'de, Burkina Faso'da, Filistin'de kesip oralardaki Müslüman kardeşlerimizin karnını doyuracağız diyerek para topluyorlar. Sonrası ise meçhul. Toplanan paralarla hangi kurbanlar, nerede kesildi, eğer kesildiyse kimlere, nerede dağıtıldı, bilmek asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

LÖSEV'i öne sürdü!

Emin Çölaşan, önce Müslümanlardan duyduğu rahatsızlığı döktü, ardından da LÖSEV'i öne atarak şunları söyledi: "Peki ne yapmalı, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban bağışlarını nereye vermeli? Akla hemen iki isim geliyor: Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV… (Lösemili Çocuklar Vakfı.) Bu yazıda size LÖSEV'den kısaca söz edip 'Bağışlarınızı oraya verin' diyeceğim. Lösemi hem büyüklerde, hem de özellikle çocuklarda yoğun görülen bir kanser türü. Erken teşhis edildiği ve düzgün bir tedavi uygulandığı takdirde hayat kurtarılıyor. Ankara'da bu amaçla kurulmuş LÖSEV hastanesi var."

Sözcü yazarlarından Yılmaz Özdil de dün kaleme aldığı yazısında, Kurban için ayrılan paraların başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın ÇYDD'sine bağışlanmasını istemişti.