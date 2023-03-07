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Medya Sözcü yazarı rüya görüyor olmalı! Buna kargalar bile güler
Medya

Sözcü yazarı rüya görüyor olmalı! Buna kargalar bile güler

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "İmamoğlu ve Yavaş, bu süreçte herhangi bir seçime girmeyecek. O yüzden görevlerinden istifa etmelerine de gerek kalmayacak. Bu kritik süreçte geliştirilen formül, 6'lı masayı daha da güçlendirdi. Açıkçası, krizden güçlenilerek çıkıldı" diyerek, gördüğü "rüya"yı köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 15:56:00 -
Sözcü yazarı rüya görüyor olmalı! Buna kargalar bile güler

Millet İttifakı’nın 2 Mart’taki toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazıyla başlayan kriz, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle aşıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya dönerken altı liderin uzlaşmasıyla Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk ise söz konusu sürece dair kargaları bile güldürecek bir yazıya imza attı. Öztürk, "İmamoğlu ve Yavaş, bu süreçte herhangi bir seçime girmeyecek. O yüzden görevlerinden istifa etmelerine de gerek kalmayacak. Bu kritik süreçte geliştirilen formül, 6'lı masayı daha da güçlendirdi. Açıkçası, krizden güçlenilerek çıkıldı" diyerek, gördüğü "rüya"yı köşesine taşıdı. 

 
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