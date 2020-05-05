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Sözcü yazarı, muhalefeti yerin dibine soktu: Gidip mezarlıklarda...

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, katıldığı bir televizyon programında, mezarlıklarda gidip ölü sayan muhalefete koronavirüsle mücadele konusunda cesur olma çağrısı yaptı, "Çıksınlar, yiğidin hakkını teslim etsinler." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 01:19:00 -
Sözcü yazarı, muhalefeti yerin dibine soktu: Gidip mezarlıklarda...

Katıldığı bir televizyon programında, muhalefete koronavirüsle mücadele konusunda cesur olma çağrısı yapan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Çıksınlar, yiğidin hakkını teslim etsinler." dedi.

"Mezarlıklarda gidip ölü sayıyorlar"

"Muhalefeti, koronayla mücadele konusunda biraz cesur olmaya davet ediyorum. Çıksınlar, yiğidin hakkını teslim etsinler. Şöyle şeyler yapılıyor; mezarlıklarda gidip ölü sayıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ne olacak, neyi kanıtlayacaksınız? 'Bize söylenenden daha fazla ölü varmış' gibi bir şeye girmişler. Bu doğru değil. Bu çok yanlış. Etiğe de sığmaz. Mezarlıklarda gidip kayıt tutmak, 'geçen sene şu kadar ölü vardı, bu sene bu kadar ölü var.' Aradaki farkı sakladıkları... Bu mudur meselemiz?" diyen Zeyrek, "Bizim bugün acil servislerimizde, yoğun bakımlarımızda bir şey yaşanmıyor. İspanya'dan, İtalya'dan gördüğümüz şeyleri burada görmüyoruz. Bununla gurur duymak lazım" ifadelerini kullandı.

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