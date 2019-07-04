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Sözcü ve odatv'den sahtekarlık... 2012'de verilen cezayı, yeni verilmiş gibi gösterdiler

2012’de Gülen’e hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın cezası ertelenmiş ve 5 yıl içinde suç işlememesi gerektiği tebliğ edilmişti. Bu 5 yıl içinde Erdoğan’a hakaret edip mahkum olan Pehlivan’a, yeni suç işlediği için 2012’deki cezası da açıklandı. Tetikçi odatv ve Sözcü, Pehlivan’a ceza 2012’de değil, bugün verilmiş gibi yayın yaptı. Sözde medya organlarına sosyal medyadan tepki yağdı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
Sözcü ve odatv'den sahtekarlık... 2012'de verilen cezayı, yeni verilmiş gibi gösterdiler

 yeniakit.com.tr  Tetikçi odatv’nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, 2012 senesinde, teröristbaşı Fetullah Gülen’e hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldı. Pehlivan’ın aldığı ceza, 5 yıl içinde bir daha suç işlememesi gerektiği hatırlatılarak tebliğ edildi. Ancak Pehlivan, bu 5 yıl içinde suç işlememesi gerektiği halde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etti ve mahkum oldu. Barış Pehlivan 5 yıl içinde tekrar suç işlediği için, 2012’deki cezası da açıklandı. Aynı zamanda sanık Barış Pehlivan’a istinaf hakkı da tanındı. Sanığın genel yayın yönetmenliğini yaptığı tetikçi odatv ve Sözcü, ceza 2012’de değil bugün verilmiş gibi haber yaparak büyük bir algı operasyonuna girişti. Yapılan skandal haberlerin ardından okuyucular, yalan haber yapan odatv ile Sözcü’yü sosyal medyada protesto ettiler.

Suçu Erdoğan’a attılar

Haberi aynı ağızdan veren odatv ve Sözcü, Pehlivan’a Erdoğan’ın açtığı dava sonucu 2012’de cezası açıklandığı için, utanmadan suçu Erdoğan’a atmaya kalktılar. Odatv, “Ceza ertelendi ama Erdoğan’ın açtığı davada cezanın kesinleşmesi çok kritik bir şeye sebep oldu.” ifadesini kullandı.

Sözcü’yse, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza aldı, hüküm açıklandı” diye yazdı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
  1. Barış Pehlivan
  2. odatv
  3. Sözcü
  4. Fetullah Gülen

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