Sözcü Tv'den ayrılan Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'nden de istifa etti
Geçtiğimiz günlerde Sözcü Tv'den ayrılan Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'nden de istifa etti.
Yeni kurulan Sözcü Tv'den 5 gün sonra ayrılma kararı alan Yılmaz Özdil, bugün yeni bir kararını daha duyurdu.
Sözcü Gazetesi'nden de ayrıldı
Yılmaz Özdil, yıllardır köşesinde kalem karaladığı Sözcü Gazetesi'nden de istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, şunları söyledi:
"Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın."