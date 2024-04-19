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Siyaset Sözcü TV'deki tıklanma sayısıyla gururlanan Yeniden Refahlı!
Siyaset

Sözcü TV'deki tıklanma sayısıyla gururlanan Yeniden Refahlı!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 01:58:00 -
Sözcü TV'deki tıklanma sayısıyla gururlanan Yeniden Refahlı!

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Doğan Aydal, CHP'nin medya kuruluşlarında çıktığı yayınların sosyal medyadaki tıklanma sayısıyla övünüyor.

Aydal, 31 Mart seçiminin hemen ardından da seçim öncesinde olduğu gibi CHP'ye yakın medya kuruluşlarında boy göstermeye devam etti.

Doğan Aydal, çıktığı sol kanalların yayınlarında "Hamas'a terör örgütü" diyenlere tek kelime edemezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız ithamlarla Gazze üzerinden hedefe koydu.

Tel Aviv'de doğum günü kutladığı ortaya çıkan Aydal, CHP'nin yayın organlarından Sözcü TV'de iktidarı eleştirerek, şu başlığın atılmasına imkan verdi: Doğan Aydal'ın sözleri Erdoğan'ın uykularını kaçırır!

Aydal bir de sosyal medya hesabından bunu bir gurur tablosu olarak paylaştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Önce ahlak" diyen Fatih Erbakan'ın vekili Doğan Aydal, Sözcü TV canlı yayınında adı CHP'li bir kadınla tek gecelik gayr-i meşru ilişki yaşaması ve şantaja uğramasıyla gündeme gelen Özgür Karabat ile yan yana oturdu.

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