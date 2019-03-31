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Sözcü, seçmen iradesine saygılı gibi davrandı, güldürdü! Skandal manşetleri akıllara geldi

Memleket düşmanlarının ‘Sözcü’sü, 31 Mart seçimleri hakkında, halkın iradesine saygı duyduklarını ima eden bir manşetle çıktı. Gazetenin bu takiyye manşeti, akıllara geçtiğimiz dönemlerde attığı anti demokratik manşetleri getirdi. Keza skandalların gazetesi, Erdoğan için ölüm çağrısı yapacak kadar ileri gitmişti.

31 Mart 2019 Pazar 14:37
Sözcü, seçmen iradesine saygılı gibi davrandı, güldürdü! Skandal manşetleri akıllara geldi

 yeniakit.com.tr  Türkiye önümüzdeki 5 yıllık dönemde mahalli idare başkanlarını seçmek için bugün sandık başında. Gazeteler de bugün manşetlerini seçim haberlerine ayırdı. Daha önce kendi okuruna, “Oy kullanmaya giderken beyninizi yanınıza almayı unutmayınız” manşeti atan Sözcü, bugünse milli iradeye saygı duyduklarını ima eden bir manşetle çıktı.

“Demokrasi ve Türkiye kazansın”

Sözcü manşetinde, “47 milyon seçmen bugün kararını verecek, Cumhur mu, Millet mi?” başlığını attı. Spot olaraksa, “Liderler ve adaylar vaatlerini sıraladı, oy istedi. Şimdi söz sırası seçmenin. Mutlaka oyunuzu kullanın. Sonuç ne olursa olsun demokrasi ve Türkiye kazansın” ifadesine yer verildi.

Erdoğan için “öl” demişti!

Sözcü, bugünkü haberine milli iradeye saygı duyduklarını ima eden bir başlık atsa da, seçim süreci bittiği zaman işler değişiyor. Sözde gazete, daha önce milli iradenin göreve getirdiği Recep Tayyip Erdoğan için hem başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde skandal manşetler atmıştı. Erdoğan için “öl” diyecek kadar ileri giden paçavranın attığı bazı manşetler şu şekilde:

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:38
  1. SÖZCÜ
  2. demokrasi
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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