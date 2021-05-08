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Medya Sözcü, ramazanda da yalana ara vermedi
Medya

Sözcü, ramazanda da yalana ara vermedi

Yazar, çizer, muhabir ve editörleriyle her gün milli ve manevi değerlerimize hakaretler yağdırarak nefret suçu işleyen Sözcü gazetesi, büyük bir yalana daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 10:37:00 -
Sözcü, ramazanda da yalana ara vermedi

Haber Merkezi

Müslümanların mukaddesatına hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Sözcü, “İsraf günah değil mi?” manşetinde iğrenç bir çarpıtmaya başvurarak Diyanet TV’nin iftar yayınını hedef aldı. Asparagas haberde, “Pandemide vatandaş zor günler geçirirken 13 milyar lira bütçeli Diyanet, günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz’dan iftar yayını yapıyor. 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aşacağı belirtiliyor” ifadelerine yer verildi. Hiçbir somut bilginin yer almadığı masa başı haber, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kısa sürede yalanladı. Diyanet yaptığı açıklamada, “İftarı Beklerken adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
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