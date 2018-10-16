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Sözcü muhabiri CHP'den adaylığını açıkladı

Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu, 2019 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olacağını açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 17:18
Sözcü muhabiri CHP'den adaylığını açıkladı

Gökmen Ulu yaptığı açıklamada; “Herkesin bildiği gibi benim doğup büyüdüğüm, yetiştiğim ve hiç kopmadığım memleketim İzmir'in Dikili İlçesi. Ata toprağım. Güzel insanların yerleştiği aydın bir toplum yapısını barındırıyor. Halkımızın uzun yıllardır süre gelen çok güçlü bir teveccühü var belediye Başkanlığı görevini üstlenmem konusunda. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının tamamının yanı sıra toplumun tüm kesimlerinden de kuvvetli istek ve destek görüyorum. Rekor oyla kazanırız. Nitekim bu anketlerde de net olarak görülecektir. Gereken her kademeyle yaptığım geniş istişareler sonunda karar verdim. Dikili Belediye Başkanlığı için aday adayıyım” dedi.

'Aday adaylığı başvurusunu Perşembe günü yapacağım'

Gökmen Ulu açıklamasında ayrıca; “Memleketimin sokaklarını, mahallelerini, köylerini, dağlarını, insanını ve toplum yapısını çok iyi tanıyorum. Dününü ve bugününü çok iyi biliyorum. Sorunlarına ve çözüm yollarına vakıfım. Halkımız ile yürek yüreğe olarak, nitelikli bir kadroyla, ortak akla ve bilime dayalı yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini, çağdaş örneklerini sergileriz. Dikili'yi bir model kent yaparız. Tüm kalbimle inanıyorum, her şey çok güzel olacak. Aday adaylığı başvurusunu Perşembe günü yapacağım.18 Ekim Perşembe Günü saat 13.00'te Dikili'nin bütün renklerini Atatürk Meydanı'na bekliyorum. Seçim sürecinin de demokrasi şölenine dönüşmesini, demokratik yarışın centilmence geçmesini bekliyorum. Herkese, Dikili'ye, İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz sonrası gözaltına alınmıştı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul başsavcılığı, Sözcü gazetesi hakkında ‘FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Sözcü gazetesine yönelik soruşturma kapsamında muhabir Gökmen Ulu gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:18
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