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Gündem Sözcü konuşur da Yunan susar mı? Erdoğan'ın Ayasofya sözleri fena battı
Gündem

Sözcü konuşur da Yunan susar mı? Erdoğan'ın Ayasofya sözleri fena battı

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" şeklindeki sözlerini hazmedemedi. Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak nitelendiren Sözcü'den rol çalan Yunan basını, Erdoğan'ın sözleri için "kışkırtıcı" nitelemesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:47:00 -
Sözcü konuşur da Yunan susar mı? Erdoğan'ın Ayasofya sözleri fena battı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde eda ettiği Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, Sözcü’nün Ayasofya ile ilgili, “2020’nin felaketi” yakıştırması yapmasına tepki gösterdi. Sözcü’nün değersiz bir gazete olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın.” dedi.

Ayrıca Erdoğan, “Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır” diye konuştu.

Yunan basınından Sözcü taktiği

Sözcü’nün Ayasofya hakkındaki sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki göstermesi, Yunan basınını rahatsız etti.

Ayasofya’nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen Proto Thema gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının “kışkırtıcı” olduğunu savundu.

 

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Yorumlar

Cengiz

Ayasofyayi kici kirik yunan neden bu kadar sahipleniyor anlamadik,halbuki ayasofyayi yapan bizans(romali) yapmistir.
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Kanuni

Düşmanlarım çatlasın ! Sefam olsun ooohhhhh ooohhhhh !
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