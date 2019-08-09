0553 313 94 23

Sözcü Kalın ve Bolton’dan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jhon Bolton ile telefonda görüştü.

09 Ağustos 2019 Cuma 19:32
Sözcü Kalın ve Bolton’dan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jhon Bolton ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisi, Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması konularının gündeme geldiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerinin gözönünde bulundurularak Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Güvenli Bölgenin tesisi ile terör koridorunun yerini “barış koridoruna” bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı görüşü dile getirildi.



"Müşterek Harekat Merkezi faaliyete geçirilmeli"


Görüşmede, bu çerçevede ABD ile eşgüdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi’nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edildi. Suriye’de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alındı. Görüşmede ayrıca ikili ticaret hacminin arttırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Eylül ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretin önemine dikkat çekildi.



Trump’ın ziyareti gündeme geldi


Telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl içinde Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyarete dair detaylar da gündeme geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azez'de terör operasyonu
    1. Azez'de terör operasyonu
    2. La Liga'da pazartesi maçlarına iptal..
    3. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    4. Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü
    5. Cübbeli Ahmet Hoca 10 Ağustos'u işaret..
    6. Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık..
    7. İDSB'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    8. Yolcu otobüsünde "duman" paniği
    9. Helikopter destekli trafik kontrolü..
    10. Bursa’da 50 hektar ormanlık alan..
    11. Kargı’ya 8 öğretmen atandı
    12. Azez'i kana bulayacaklardı... 2'si..
    13. Evinin önünde ayağından vuruldu
    14. Karesi ailesi bayramlaştı
    15. Çan’da huzur ve trafik uygulaması
    16. Denizli’de midibüs ile otomobil..
    17. Polis ekiplerinden bayram öncesi..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: “CHP..
    19. "Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate..
    20. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    21. İnegöl’de gök yüzünü dumanlar kapladı
    22. Neustaedter'den veda mesajı
    23. Ömer Çelik’ten partilisine ‘Sigarayı..
    24. Büyükelçiler gençlerle playstationda..
    25. İzmir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde..
    26. Bir dönem FETÖ’cülerin üssü haline..
    27. Sözcü Kalın ve Bolton’dan telefon..
    28. Başkan Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla..
    29. Rum Lider Anastasiadis’tan KKTC..
    30. İzmit Belediyesi’nin “Başkanlık..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!