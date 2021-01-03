Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı

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'CNN Türk Masası' programında Sözcü paçavrasının Ayasofya Camii'nin yeniden aslına çevrilmesini 'felaket' olarak gösterildiği skandal manşetini savunan CHP’nin yayın organı Halk TV’nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, birbiriyle çelişen ifadelerle dansöz gibi kıvırdı.

"Ayasofya müze olarak kalmalıydı" diyen Şaban Sevinç, Sözcü'nün sözkonusu 'Ayasofya Camii' haberi için 'editöryal hata' şeklinde çark ettiği açıklaması üzerinden konuşarak kemalist laikçi gazetenin haberinin çarpıtıldığını iddia etti ve "Gazetenin bu açıklamasının ardından bu tartışmanın bitmesi gerekir" sözlerini sarf etti.

Sözcü'ye öyle, Erbaş'a böyle

Sözlerinin devamında provokatif ifadelerine devam eden Sevinç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın M. Kemal'e hakaret ettiğini yalanını öne sürdü.

Bu sözler üzerine AK Parti'li Mehmet Metiner'den Şaban Sevinç'e tepki geldi. Metiner, "Bu hoş değil, Atatürk'ün sırtından inin ya! İstismar etmekten vazgeçin artık. Demin Sözcü'nün açıklamasının esas alınmasını istiyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanı'nın bu sözünü dikkate almıyorsunuz." ifadelerinde bulundu.

Aciz kalınca Atatürk'e sarılıyorsunuz

Akit'e yapılan lince de değinen Metiner, "Akit TV'nin 10 Kasım'daki KJ'den dolayı, yöneticilerinin defalarca açıklama yaptılar. Hatta KJ'yi de hemen düzelttiler. Fakat buna rağmen RTÜK cezayı verdi. Şimdi burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş asla Atatürk'e lanet okumamıştır. Sadece Fatih'in Vakfiyesi'ni okudu. 'Kim bunu değiştirirse Allah'ın laneti onun üzerine olsun' dedi. Siz bunu Atatürk'e yordunuz. Sizin zorunuz orada. Eğer siz kim ne söylerse siyaseten çaresiz, aciz kaldığınızda Atatürk'e yoruyorsunuz. Siz oradan Atatürk tartışması başlatıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, Bahçeli, parti yetkililerimiz ve Diyanet İşleri Başkanı da gerekli açıklamayı yaptılar. 'Atatürk'e yapılan hakareti kabul etmeyiz' dediler." diye konuştu.

Önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı

Daha sonra “Mustafa Kemal’e doğrudan lanet okumak sıkar zaten” diye tehdit savuran Sevinç'e tepki gösteren Mehmet Metiner, ‘Sıkarsa Akit Gazetesi’ndekiler nasıl yazabiliyor o zaman?” sözleriyle çelişkisini yüzüne vurdu. Bu sözlere cevap veremeyen Sevinç, bunun üzerine "Onlar sizden güç alıyor” diyerek kıvırdı.