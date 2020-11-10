Sözcü’ Gazetesi Mustafa Kemal’i böyle andı!

Her fırsatta ‘Atatürkçü’ olmak ile büyük övünç duyan hatta logosunda dahi Mustafa Kemal’in gözlerini kullanan Sözcü Gazetesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 10 Kasım anması üzerinden algı oluşturmak isterken büyük bir skandala imza attı.

Bakan Koca’nın dünyanın da içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için yaptığı maskeli paylaşımı hedef gösteren Sözcü Gazetesi, Mustafa Kemal’in fotoğrafına yer verilmemesine tepki gösterdi.

Sözcü Gazetesi’nden skandal başlık ‘ATATKÜRK’ kullanıldı

Sözcü Gazetesi, Bakan Koca’nın mesajlarını hedef gösterirken “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ün ölüm yıldönümünde attığı tweet tepkilere yol açtı. Bakan Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 09.05’te ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu” ifadelerini kullandı.

Ancak Sözcü, başlıkta Atatürk yerine skandal bir biçimde ‘ATATKÜRK’ ifadelerini kullandı.

Daha önce Akit TV hedef haline getirilmişti

30 Ağustos’ta Akit TV’de bir harf hatası yaşanmış, malum çevreler kurumu kötü niyetli bir şekilde hedef haline getirmişti. Akit TV konuya ilişkin gerekli açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunmasına rağmen RTÜK jet hızıyla harekete geçip cezai işlem uygulamıştı.

Aynı tutum Sözcü için de sergilenecek mi?

Akit TV’nin sehven yapılan hatası karşısında sosyal medyayı ayağa kaldıranlar, savcıları göreve davet edenler, insanları protesto gösterilerine çağıranların Sözcü karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu. Önümüzdeki süreçte Akit TV’ye uygulanan ceza ve yaptırımlar Sözcü Gazetesine de uygulanacak mı? Bekleyip göreceğiz…