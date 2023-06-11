Sözcü gazetesi 'millet aç' haberlerini bıraktı! Şimdi 'Ayvalık'a turistler akın akın geliyor' diyorlar
28 Mayıs seçiminden önce millet "aç" çığırtkanlığı yağan Sözcü gazetesinin ekonomi haberleri de değişmeye başladı.
Gazete bugün manşet haberinde, 'Yerli turistten Ayvalık akını' başlığını kullandı.
Haberde 9 günlük bayram tatili için turistik bölgelerde rezervasyon yoğunluğu yaşandığı belirtilirdi.
Sözcü haberinde, "İç turizmin önde gelen bölgelerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde, Şengen vizesi sorunu nedeniyle yurt dışına çıkamayan yerli turistlerin iç turizmi tercih etmesinin de etkisiyle 9 günlük Kurban Bayramı ve yaz sezonu rezervasyonlarında yoğunluk yaşanıyor." ifadelerini kullandı.