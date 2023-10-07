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Gündem Sözcü Çelik AK Parti MYK'yı açıkladı
Gündem

Sözcü Çelik AK Parti MYK'yı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 21:10:00 -
Sözcü Çelik AK Parti MYK'yı açıkladı

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Sözcü Çelik açıklama yaptı. Yerel seçimlere AK Parti'nin hazır olduğunu belirten Çelik, yeni MYK'yı da duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; AK Parti ve Cumhur İttifakı hem toplumun istikrar talebini ortaya koymaya sürdürmektedir. Bizim bütün kongrelerimiz tecrübenin istikranın devamını sağlayan aynı zamanda değişimi kucaklayan denge içinde olmuştur. Bundan sonrası yerel seçimlere hazırlıktır.

Cumhurbaşkanımız toplantımız sonunda MYK üyelerini açıklamıştır. İki tane genel başkanvekilimiz var. Efkan Ala ve Mustafa Elitaş. Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Hamza Dağ, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Çevre ve Şehircilikten sorumlu Çiğdem Karaaslan, ARGE'den sorumlu Mustafa Şen, Mali ve İdari İşler Vedat Demiröz, Bilgi İletişim Başkanı Ömer İleri, Dış ilişkiler Zafer Sırakaya, Genel Sektererimiz Fatih Şahin.

AK Parti yerel seçime hazır hale gelmiştir.

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