Sözcü bunu kimin adına söylüyor? “Attık, tuttuk, yuttuk!”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bu başlık, İsviçre’de kurulu bir şirketin sahipliğinde yayınlanan Sözcü gazetesinin, dünkü manşeti..

Türkiye adına mı bu başlığı atıyorlardı..

Yoksa sahibi olan şirketin bulunduğu ülkenin (İsviçre) komşusu sayılacak ülke (İsveç) adına mı atıyorlardı?

Ama ayrıntısına baktığımızda, anlıyoruz ki, Türkiye adına bu başlığı atmışlar gibi altını doldurmuşlar..

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“TBMM, iktidarın Genel Kurul’a getirdiği İsveç’in NATO üyelik başvurusunu onayladı.”

Yani?

Yanisini de anlatmışlar, Tayyip Erdoğan’ın “İsveç tam bir terör odağı” başlığının görselini kullanmışlar..

Yine cumhurbaşkanımıza ait “Nato’yu unut” başlığının görselini kullanmışlar..

Merak ettim, “İsveç tam bir terör odağı” sözü ne zaman sarfedilmiş?

19.05.2022 tarihinde, Millet Kütüphanesi’nde gençlerin sorularını cevaplarken söylemiş..

Nerede ise iki yıl geçmiş..

O tarihten sonra neler yaşandı?

İsviçre’deki patron şirketin gazetesine hatırlatalım..

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