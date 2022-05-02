Sözcü bu rezilliği de yaptı! Yılmaz Özdil'den mafya babasına teşekkür

Yeniakit.com.tr

Hortumcu Cem Uzan'ın işçiliğini yapan, banka hortumcusu Dinç Bilgin'in gazetesinde çalışarak, bir dönem hortumun üstünü örtmek için çaba sarfeden Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, şimdi de mafya babasına teşekkür etti.

Mafya babasına övgüler dizdi!

Yılmaz Özdil, iş adamlarını haraca bağlayan, siyasi iktidara ylalanlar eşliğinde şantaj yapmaya kalkan Sedat Peker'e bayram kutlamasında bulundu.

"Tam bir yıl oldu, bugün, tarihi aydınlanma döneminin, namuslu/namussuz turnusolunun yıldönümü, lafı hiç eğip bükmeden yürekten teşekkür borçluyuz." diyen Özdil, firari mafya elebaşısı Peker için şu güzel dileklerde bulundu:

Ailenle, çoluğunla çocuğunla iyi bayramlar Sedat Peker.