'Sözcü' Berat Albayrak haberiyle yine kendi kendini çürüttü!

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Basın ahlak ilkelerini hiçe sayarak medyayı kara propaganda malzemesi olarak kullanan Sözcü Gazetesi’nin bir tutarsızlığı daha ortaya çıktı.

Hükümeti eleştirmek adına zırvalıklarla dolu haberlere imza atan Sözcü, görevden af talebi kabul edilen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’la ilgili yaptığı haberle okuyuculara akıl tutulması yaşattı.

Önce 'sıkıntı çözülmez' dedi sonra 'piyasalar coştu' dedi

Sözcü, ekonomi sayfasında ‘Orta vadede ‘Ali gitti Veli geldi’ ile bu sıkıntılar çözülmez” başlığını atarak yapılan görev değişimiyle sorun çözülmeyeceğini aktardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ataması yapılan Lütfi Elvan’la birlikte yapılan görev değişiminin ekonomide sorunları çözmeyeceğini savunan Sözcü'nün başka bir haberi ise kendiyle çelişti.

Aynı tarihli başka bir ekonomi sayfasında “Albayrak’ın istifası piyasaları coşturdu” ifadelerini kullanan Sözcü, yine kendini yalanladı. Yalanın ‘Sözcü’sü, Albayrak’ın istifasıyla TL’nin değer kazandığını ve borsanın hızlı yükseldiğini savundu.

Etik olmayan haberler yayımlayarak hem basın ahlakına aykırı davranan hem de halkı yanlış yönlendirerek algı operasyonlarına imza atan Sözcü aynı gün çıkan ve birbirini çürüten iki farklı bakış açısıyla bu sefer de okuyucularını kaba tabirle keklemeye çalıştı.

Daha önce de kendini yalanlamıştı

Daha önce de birçok kez birbiriyle çelişen haberlere imza atan Sözcü, yakın zamanda da üretimin bittiği, ithalatın arttığı, Türkiye’nin kendi kendine yetmediği yalan haberinin üzerine AB ülkesi Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan turist akınından bahsetmiş ve Bulgarlar tarafından binlerce liranın Türkiye’de eritildiğini yazmıştı.

Sözcü’nün devlete yönelik algı operasyonları bitmek bilmezken haberleriyle kendi kendini çürütmesi ise yaptıkları algı oyununu bile iyi beceremediklerini de bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.