"Söz Yetenekte" 1915Çanakkale Projesi'nden gençlere seslendi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle ikincisi düzenlenen "Söz Yetenekte" programına ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ (ÇOK AŞ) açıklamasına göre, Oylum Talu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen "Söz Yetenekte", 14 Ağustos Cuma günü 1915Çanakkale Projesi şantiyesinden canlı yayınlandı.



Programda, 1915Çanakkale Projesi’nin detayları, genç mühendislerin başarı hikayeleri, bu projedeki deneyimleri ve gençler için istihdam fırsatları ele alındı. Ayrıca, gerçekleşen ödüllü yarışma ile kazanan 10 genç projeyi yerinde inceleme şansı kazandı.



Gençleri Türkiye’nin atılımları ve istihdam potansiyeli konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan programın ikinci bölümününün ev sahipliğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi gerçekleştirdi.

Canlı yayına, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Birim Müdürü Neşe Gülmez ile Uzman Mesut Şener, ÇOK AŞ İcra Kurulu Üyesi Ebrunur Yıldız, ÇOK AŞ İcra Kurulu Üyesi Ömer Güzel ve projede görev alan uzmanlarla beraber projenin genç yetenekleri katıldı.

- "Zorlukları önceden hazırlanarak aşmak gerekiyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇOK AŞ İcra Kurulu Üyesi Ömer Güzel, yükseköğretimde okuyan veya mezun olmuş gençlere 1915Çanakkale Projesi’ni yakından tanıtma fırsatı sağladıkları için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ne teşekkür ederek, "Çok uluslu çalışan çeşitliği ile dünyada örnek gösterilen projemiz ile ev sahipliği yapma ayrıcalığını yaşadığımız Söz Yetenekte canlı yayınına genç arkadaşlarımızın gösterdiği ilgi mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

7 bin kişiye istihdam sağlayan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin çok uluslu çalışan çeşitliliği ve bölgesel istihdama olan katkısıyla gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Güzel, şunları kaydetti:

"Projenin bütününde 10 farklı ulustan 20’den fazla disiplinde 200 kadar farklı pozisyonda arkadaşlarımız çalışıyor. İstihdamımızın üçte biri 18-30 yaş aralığındaki genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yine mühendislerimizin dörtte biri bir ile beş yıl tecrübeli genç mühendislerden arasından seçildi. Türkiye’nin farklı faklı şehirlerinde bulunan 80 farklı üniversite ve yüksekokuldan mezun olan arkadaşımız projemizde görev alıyor ve bu büyük projenin gerçekleştirilmesinde önemli katkılarda bulunuyorlar. Çok uluslu bu gibi projelerin bir parçası olmanın gençlerimizin kariyerleri için çok kıymetli olacağına inanıyorum."



- "Bizim için bir onurdu”



Programda söz alan ve Türkiye’nin mega projelerinde imkanlar ve fırsat eşitliği üzerinde gözlemlerimi aktaran ÇOK AŞ İcra Kurulu Üyesi Ebrunur Yıldız ise, "Söz Yetenekte serisinin ikinci programına ülkemiz için stratejik önemi olan 1915Çanakkale Köprüsü Projesi’nde ev sahipliği yapmak bizim için onur ve gurur verici. Ülkemizde devam eden mega projeleri gençlerimiz için çok önemli ve eşsiz kariyer fırsatları olarak görüyorum. Otoyol, köprü, havalimanı, baraj ve enerji alanlarındaki mega yapılar özellikli ve çok disiplinli projelerdir. Bu çok disiplinli yapılarda tecrübeli kadrolar kadar genç ve dinamik yeteneklere de ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye’nin farklı üniversitelerinde okuyan genç kadınlara önemli bir fırsat eşitliği sunan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi’nden ve 1915Çanakkale Projesi’ndeki yansımalarına değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği kamu kurum kuruluşları yanı sıra özel sektör kuruluşlarının da önemli bir gündem maddesi ve ciddi yatırımlar yaptığı bir konu. Bu konuda alınması gereken çok fazla yol olmakla beraber atılan adımlar umut verici. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi de bu umut verici adımların çok güzel bir örneği. Kadınların iş gücüne katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan birisi mühendislik. 40 öğrenci ile başlayan program, bu yıl öğrenci sayısını 120’ye çıkardı. Hedef, sadece üniversite öğrencileri değil, ayrıca lise öğrencileri. Amaç meslek seçimi öncesinde mesleklerin cinsiyeti olmadığı konusunda farkındalık yaratmak ve erken yaşlarda mesleki tercihlere doğru yön verebilmek. Türkiye’nin Mühendis Kızları, 1915Çanakkale Köprüsü Projemizde de görev yapıyor ve sonsuz değer katıyorlar. Önemli olan güçlü bir teknik ve sosyal donanım size tüm kapıları açacaktır, kendinize yatırım yapmayı unutmayın."



Programda, 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi tanıtılarak genç ekibin deneyimlerine yer verildi. Binlerce kişinin çalıştığı çok uluslu dev projenin ekibi tanıtılarak, çalışan çeşitliliği ele alındı. Ayrıca birbirinden değerli konuşmacılar, yeni mezunlara ve mezun olacak gençlere tavsiyelerde bulundu.



1915Çanakkale Köprüsü şantiye gezisinin çevrim içi yapıldığı programda interaktif bir bilgi yarışması da düzenlendi. Sorulara doğru yanıt vererek en yüksek puanı alan ilk 10 kişi, 1915Çanakkale şantiye gezisi kazanarak bir tam gün boyunca bu dev projeyi yerinde görme ve proje ekibi ile tanışma fırsatı kazandı. Kazananların tüm seyahat ve konaklama masrafları ev sahibi 1915Çanakkale tarafından sağlanacak.



1915Çanakkale Youtube kanalı @1915canakkaletr adresinden canlı yayınlanan Söz Yetenekte, tüm üniversitelilere, üniversite mezunlarına, kariyerine yön çizmek isteyenlere ilham veriyor.