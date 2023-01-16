Söz-Müzik: Sezen Aksu! Eşcinsel sapkınlık rezil kliple yayında...

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Türkiye LGBT lobisinin ülkemizdeki faaliyetlerini tartışadururken, eşcinsel şarkıcı Nuri Harun Ateş, Türk aile yapısına meydan okuyarak rezil bir klp çekerek yayına soktu.

Ateş, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Kalp Ağrısı" şarkısına klip çekti. İmre Haydaroğlu'nun yönetmenliğini yaptığı klipte eşcinsellik rezaleti ekranı kapladı.

İki eşcinsel sapkın erkeğin ilişkisini anlatan klipte, gayr-i ahlaki sahneler yer aldı.

Ortaya çıkardığı rezil üründen övgü ile bahseden Nuri Harun Ateş, şunları söyledi:

Pretty Woman’daki ya da Notting Hill’deki Julia Roberts olduğumu hayal ederek izlediğim aşk hikâyelerinden yıllar sonra, “mış gibi” yapmadan kendi gerçeğimi giyinip çıkıyorum karşınıza çünkü hepimizin hikâyesi aynı, hepimizin kalbi atıyor ve bazen birini gerçekten seviyoruz, bu yüzden bu şarkılar.